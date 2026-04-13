Ужасная авария в США: горящий мотоцикл едва не унес жизни четырех детей

Инцидент произошел 2 апреля около 15:30 по местному времени возле Т-образного перекрестка, пишет Carscoops. Запись с камеры наблюдения соседнего дома, демонстрирует, как внезапно в кадре появляется мотоцикл, потерявший управление. Транспортное средство вместе с водителем начало скользить по дорожному покрытию, после чего мотоцикл врезался в бордюр.

Удар был такой силы, что мотоцикл мгновенно вспыхнул. Горящая конструкция подлетела в воздух, ударилась о фонарь и отскочила к дереву, разбрызгивая пламя и топливо из бака. Лишь чудом дети успели вовремя среагировать и разбежаться в разные стороны – огонь разгорелся всего в нескольких метрах от них.

Какие последствия для водителя?

Водитель мотоцикла также получил удар о бордюр и оказался в эпицентре пламени. На видео видно, как мужчина в состоянии шока перебегает дорогу, после чего спасается на травянистом участке. По данным KOAT7, мотоциклист получил ожоги второй степени. Его было оперативно госпитализировали в местную больницу. Несмотря на серьезность ситуации, чудом удалось избежать человеческих жертв.

Местные жители возмущены

Причины потери управления сейчас выясняются. Издание New York Post предполагает, что вероятным фактором могло стать превышение скорости. Это событие вызвало волну возмущения среди местных жителей.

Люди уже длительное время требуют от властей принять меры для повышения безопасности движения, в частности – установить “лежачие полицейские” на дорогах района. Жители настаивают, что аварии стали системной проблемой в их местности, и очередной инцидент стал последним аргументом в их требованиях.