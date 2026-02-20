Уже не красный: на Mazda CX-5 дебютирует новый цвет кузова Navy Blue Mica

Японская компания Mazda Motor Corporation объявила о запуске нового фирменного цвета кузова - Navy Blue Mica. Премьера состоится на новом CX-5, который остается самой популярной моделью бренда. Компания рассчитывает, что этот оттенок станет "стандартом темно-синего" для линейки на годы вперед.

Синий - историческая визитная карточка Mazda

Синий цвет давно является частью ДНК Mazda. Еще в 1970-х годах Mazda Blue использовался как корпоративный символ. Первый CX-5 также дебютировал в синем оттенке. Всего бренд создал более 150 цветов с названием “blue”.

Новый Navy Blue Mica - эволюция знакомого Deep Crystal Blue Mica, но с более глубоким тоном и более насыщенной светотенью.

“Высокое разрешение” в краске

Mazda описывает концепцию нового цвета словом “high resolution”. Речь идет не о цифровой графике, а о четкости и контрасте в отображении света.

Инженеры использовали новую комбинацию микрочастиц слюды (mica), которые расположены горизонтально в слое краски. Это позволяет:

усилить насыщенность в светлых зонах;

добавить глубины в тенях;

подчеркнуть линии кузова в любую погоду - от яркого солнца до дождя.

В результате кузов выглядит более рельефным и “живым”, а поверхность создает эффект глубины даже в статическом положении.

Почему Mazda делает ставку именно на CX-5

Mazda CX-5 - это стратегическая модель для бренда. Именно поэтому новый цвет дебютирует на кроссовере, который ориентирован на ежедневное использование.

Mazda подчеркивает, что Navy Blue Mica создавался с фокусом на повседневность. То есть это не экзотический шоу-карный оттенок, а практичный и одновременно эмоциональный цвет, который должен хорошо выглядеть и в городе, и на трассе.

Философия цвета как часть “joy of driving”

Для Mazda цвет - это часть общей дизайнерской концепции. Бренд традиционно говорит о “радости вождения” и пытается передать эмоцию через форму и светотень.

Новый оттенок должен усилить ощущение энергии и движения даже в статичном авто. Глубокий темно-синий выглядит сдержанно, но одновременно премиально - это ставка на универсальность, которая не потеряет актуальности через несколько сезонов.

Появится ли цвет в Украине

Пока что Mazda анонсировала Navy Blue Mica для нового CX-5 на зарубежных рынках. Однако учитывая популярность модели в Украине, вероятность появления этого оттенка в локальной спецификации достаточно высока.

Для украинских покупателей темно-синие цвета традиционно ассоциируются с практичностью, меньшей заметностью загрязнений и более высокой остаточной стоимостью на вторичном рынке. Поэтому новый оттенок может стать одним из самых востребованных в гамме.