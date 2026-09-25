Ужгород поедут отечесвтенные электробусы: какие машины выедут на маршруты и что известно о запасе хода

Как сообщает издание Varosh, Сейчас машины активно собирают на заводе победителя международного тендера.

Появление экологического транспорта позволит разгрузить исторический центр города от выхлопных газов и увеличить ежедневный пассажиропоток коммунального предприятия почти вдвое.

Откуда взяли деньги

Закупку профинансировал Европейский инвестиционный банк, выделив 3,9 миллиона евро на льготных условиях под 2,75% годовых.

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Соответствующий контракт Ужгородский городской совет подписал еще в январе 2025 года в рамках масштабного проекта развития городского общественного транспорта

" Вместе с техникой город получит мощную зарядную станцию, запасные части и специальное оборудование для технического обслуживания, – отметил директор КП Ужгородский муниципальный транспорт Виталий Готра.

Зарядный хаб смонтируют на территории местного АТП по улице Загорской. По словам начальника отдела транспорта Петра Бобика, машины будут питаться ночью, а поскольку город компактен, одного заряда хватит на целый день полноценной работы.

Вот так выглядит салон электробуса, который Ужгороду производит ЭлектронМаш. Фото: иллюстративное, с сайта завода-производителя

Какие электробусы получит город

Что касается самих машин, то это 10-метровые (10,2 м) львовские электробусы Электрон. Они рассчитаны на 90 пассажиров, из которых 27 смогут уезжать сидя. Заявленный пробег на одном заряде составляет 250 км, причем этот показатель учитывает включенную систему отопления или кондиционирования салона.

Производитель дает серьезные гарантии своей технике. В частности, кузов защищен от сквозной коррозии на 15 лет, батарея имеет 5-летнюю гарантию, а общее гарантийное обслуживание будет длиться два года.

Сегодня основу автопарка КП Ужгородский муниципальный транспорт составляют 40 дизельных автобусов Электрон, 25 из которых ежедневно перевозят около 16 тысяч человек (см. видео о буднях предприятия и дизельных автобусах ниже).

Запуск новых электрических моделей на центральных маршрутах позволит увеличить эту цифру не менее 30 тысяч пассажиров в день.

Газовая альтернатива в Виннице

Напомним, как мы сообщали ранее, другие украинские города активно обновляют свои автопарки экологическим транспортом. Например, Винница ждет на поставку 20 новых 12-метровых автобусов MAN 12C Lion's City, работающих на сжатом природном газе.

Эти машины стандарта Евро-6 рассчитаны на 85 мест и обошлись городу примерно в 23 миллиона гривен за единицу. Закупка также произведена по схеме финансового лизинга сроком на пять лет.