В Австралии в ближайшее время может произойти бум на рынке подержанных электромобилей

Федеральное правительство Австралии стимулировало рынок за счет обновленных пакетов лизинга и освобождения от уплаты налога на дополнительные льготы для автомобилей с низким или нулевым уровнем выбросов, введенного в 2022 году, отмечает Drive. Пока продажи новых электромобилей демонстрируют рост на 146%, страна приближается к буму на вторичном рынке.

За окончанием лизинговых договоров следует увеличение предложения

Согласно отчету австралийского аукционного сайта Pickles, на вторичный рынок начинает поступать первая волна электромобилей, приобретенных в рамках государственных лизинговых программ с льготами.

Генеральный менеджер Pickles по автомобильным решениям Брендон Грин отметил в комментарии изданию Drive, что истечение сроков первых лизинговых договоров существенно увеличит предложение относительно новых подержанных электромобилей. Поступление автомобилей на рынок будет происходить поэтапно:

Примерно треть лизинговых машин продается по истечении срока аренды и заменяется на новые;

Еще треть клиентов продлевает аренду на срок от шести месяцев до двух лет;

Оставшаяся треть выкупается лизингополучателями для собственного пользования еще на один-три года перед последующей продажей.

По данным Австралийской ассоциации автомобильных дилеров, в первой половине 2026 года продажи подержанных электромобилей выросли на 54,6% в годовом исчислении. За первые шесть месяцев 2026 года новых владельцев обрели 25 413 подержанных электромобилей. Появление большого количества бывших лизинговых автомобилей создает дополнительное давление на цены в сторону их снижения и расширяет выбор для покупателей.

Доступность для покупателей и состояние аккумуляторных батарей

Координатор по политике и адвокации Австралийской ассоциации транспортных средств (AEVA) Крис Джонс подчеркнул, что появление новых бюджетных электромобилей по цене от 30 тысяч долларов толкает цены на подержанные машины только вниз. Это позволяет семьям со средним и низким уровнем доходов получить доступ к современным технологиям по минимальной цене.

Несмотря на опасения потребителей относительно износа аккумуляторов, эксперты уверяют в надежности батарей бывших лизинговых автомобилей: