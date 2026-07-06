Евросоюз запретит экспорт автомобилей с отработанным ресурсом и внес изменения относительно пластика

Совет Европейского Союза окончательно одобрил регламент о циркулярном проектировании транспортных средств и обращении с автомобилями, выведенными из эксплуатации. Об этом сообщает interempresas.net со ссылкой на European Commission.

Документ поэтапно устанавливает новые требования к автопроизводителям, которые должны сделать автомобильную отрасль более экологичной и увеличить использование вторичного сырья.

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Больше переработанного пластика

Новые правила охватывают весь жизненный цикл автомобиля – от проектирования и производства до утилизации после завершения эксплуатации. Одно из главных требований касается использования переработанного пластика. Через шесть лет после вступления регламента в силу не менее 15% пластика в новых автомобилях должно быть изготовлено из вторичного сырья. Через десять лет этот показатель вырастет до 25%.

При этом не менее 20% переработанного пластика должно происходить именно из утилизированных автомобилей. В будущем Еврокомиссия также должна разработать целевые показатели по использованию переработанной стали, алюминия, магния и критически важного сырья.

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Производители будут отвечать за утилизацию

Регламент усиливает принцип расширенной ответственности производителя. Автозаводы должны не только проектировать автомобили с учетом возможности их дальнейшей переработки, но и финансировать бесплатный сбор транспортных средств по истечении срока их эксплуатации и обеспечивать их надлежащую утилизацию.

Особое внимание уделено борьбе с так называемыми "пропавшими автомобилями" – транспортными средствами, которые незаконно демонтируются или экспортируются за пределы ЕС.

"Отныне автомобили, официально признанные отслужившими свой ресурс, нельзя будет продавать как подержанные или вывозить в третьи страны, – отмечают в Европейской комиссии.

Новый регламент будет в полной мере распространяться на легковые автомобили и легкие коммерческие фургоны. Для грузовиков, мотоциклов и специализированной техники будет действовать ограниченный перечень требований, касающихся прежде всего утилизации.

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Документ начнет применяться через два года после вступления в силу. По данным ЕС, ежегодно в странах Союза из эксплуатации выводят более 6 млн автомобилей, при этом в настоящее время удается переработать около 85% материалов, из которых они изготовлены.