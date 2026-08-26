В автопарк ВСУ пришел "Кабан": как отечественная разработка превращает внедорожники в беспилотные машины

Автомобиль без водителя уже на фронте и это становится привычным. О передаче систем 3-му армейскому корпусу, 429-му отдельному полку беспилотных систем "Ахиллес" и 49-й бригаде разработчик системы рассказал профильному ресурсу Militarny.

По замыслу производителя технология должна уменьшить количество ситуаций, когда военным приходится лично находиться на опасных участках маршрутов.

Поставил – и можно управлять дистанционно

Кабан устанавливается без серьезного вмешательства в конструкцию автомобиля. После переоборудования машина может работать как обычный транспорт или переходить на дистанционное управление.

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Основным каналом связи система использует Starlink, а также поддерживает аналоговую передачу видео и радиоуправления. Если связь с оператором исчезает, комплекс автоматически выполняет аварийную остановку.

Разработчики также добавили цифровую карту, возможность прокладывать маршруты и устанавливать метки. Отдельный помощник водителя показывает прогнозируемую траекторию движения автомобиля.

От эвакуации до доставки грузов

Беспилотные машины с "Кабаном" могут использоваться для эвакуации, подвоза боеприпасов и грузов, обеспечения передовых позиций и других логистических задач.

Сам автомобиль можно дополнительно оборудовать инфракрасными камерами, прожекторами, сеткометами или платформами для запуска дронов.

То есть одна система фактически превращает обычный внедорожник в универсальную роботизированную платформу.

"Кабан" уже прошел боевое крещение

По словам производителя, у системы есть опыт успешного применения в боевых операциях. Разработкой занимается PG Robotics при поддержке оборонительного кластера Brave1.

В компании отмечают, что работают над технологиями для фронта еще с 2022 года. Ранее команда создавала беспилотники для работы в воздухе, а теперь переносит часть выработок на наземные платформы.

Таким образом, украинские военные получают еще один инструмент, позволяющий отправлять автомобиль в опасную зону без человека за рулем. И это уже не экспериментальная концепция, а разработка, которую начали употреблять конкретно на фронте.