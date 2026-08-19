В Белой Церкви пассажирам готовят сюрприз: деньги на проезд теперь можно с собой не носить

Тестовую версию модуля "Транспорт" в приложении "Е-громада" перевозчики запустили для предварительных испытаний на восьми автобусных маршрутах. В режиме теста также поехали два троллейбуса.

О новациях в работе общественного транспорта говорится в релизе мэрии и ряде местных СМИ, приглашенных на презентацию автоматизированной системы оплаты проезда.

Электронный билет объединит все заинтересованные стороны

АСООП призвана свести в одной системе пассажира, водителя, контролера, перевозчика и городские власти. Оплатить проезд можно будет транспортной картой, QR-билетом и другими бесконтактными способами.

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Система будет автоматически регистрировать каждую поездку. Это позволит мэрии Белой Церкви получать точные данные о пассажиропотоке, контролировать оплату и вести прозрачный учет льготных перевозок.

Разработчик уже представил тестовую версию модуля "Транспорт", в которую внесли часть предварительных замечаний и предложений.

Тестирование новой системы оплаты проезда на автобусном маршруте №14. Скриншот: Авто24

Льготники получат электронные билеты

Отдельно прорабатывают механизм перевозки льготных категорий пассажиров. Для них предусмотрена выдача электронных билетов, а количество требуемых поездок должны определить дополнительно.

После завершения тестирования и устранения недостатков АСООП запустят для жителей общины повсеместно в тестовом режиме.

Пассажирам обещают пошаговые инструкции по пользованию системой. Предусмотрен и переходный период, чтобы пассажиры могли адаптироваться к новому способу оплаты проезда.