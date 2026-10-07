В Черкасской области оштрафовали предприятие на два миллиона гривен за продажу топлива

В Черкасской области налоговики обнаружили предприятие, которое осуществляло оптовую торговлю горючим без трех необходимых лицензий. По результатам проверки ГНС насчитала компании штрафные санкции на общую сумму 2,2 млн грн. Об этом сообщило Главное управление ГНС в Черкасской области.

Горючее продавали без трех бумаг

Нарушения выявили работники управления контроля за подакцизными товарами во время контрольно-проверочных мероприятий в сфере обращения горючего.

Налоговики установили, что предприятие осуществляло о оптовая торговля горючим по месту оптовой торговли без трех обязательных лицензий.

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Согласно статье 29 Закона Украины №3817-IX, право на оптовую торговлю горючим подтверждается соответствующей лицензией. Причем, документ должен оформляться на каждое отдельное место оптовой торговли горючим.

ДПС отчиталась о штрафе, но не объяснила деталей

Несмотря на значительную сумму санкций, уведомление налоговой содержит минимум конкретной информации о самом нарушении.

ГНС не называет предприятие, продававшее горючее без лицензий, не сообщает, какой именно объем горючего проходил через место торговли, в течение какого времени продолжалось нарушение и какие именно три лицензии отсутствовали.

Также из сообщения непонятно, 2,2 млн грн уже фактически уплачено в бюджет, или речь идет только о сумме начисленных финансовых санкций, которая может быть обжалована предприятием.

Для государственного органа, отчитывающегося о борьбе с нелегальным рынком горючего, такая информация была бы значительно полезнее формального сообщения об очередном миллионном штрафе.

Государство продолжает считать штрафы вместо того, чтобы показывать результат.

Подобные отчеты ГНС демонстрируют активность контролирующих органов, однако сам факт начисления штрафа еще не означает, что предприятие прекратило работу и оставило потребителей без горючего.

Для легального бизнеса рынка горючего важно не только видеть суммы санкций, но и понимать, действительно ли нелегальные продавцы покидают рынок после проверок. ГНС в очередной раз напомнила участникам рынка о необходимости соблюдать законодательство при операциях с подакцизными товарами.