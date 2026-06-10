В Черновцах полным ходом продавали суррогат через АЗС и с выездного "Спринтера": кого будут судить

Незаконный бизнес организовал 30-летний предприниматель из Черновцов, привлекая трех сообщников. В материалах дела подозреваемые получили статус организованной преступной группы, но это следует доказать в суде.

Как говорится в релизах БЭБ в Черновицкой области и областной прокуратуры, у каждого из фигурантов была своя роль: закупка и транспортировка низкокачественного сырья, непосредственное производство, поиск покупателей и тому подобное.

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Масштабы и сбыт

Злоумышленники покупали дизель, газовый конденсат и другие топливные компоненты. Суррогат низкого качества колотили на подпольном нефтескладе в селе Горишни Шеровцы Черновицкого района, смешивая нефтепродукты в резервуарах и автоцистернах с помощью насосов.

Готовую продукцию продавали под видом качественного дизеля через сеть АЗС в Черновицкой и соседних областях.

Вредный для автомобилей бизнес прикрыли, но надолго ли эта ниша будет пустой – гаранатій никто не дает. Фото: из материалов уголовного дела

Кроме того, дельцы использовали "мобильную заправку" – переоборудованный фургон Mercedes-Benz Sprinter, в кузове которого смонтировали емкости для топлива, насос и счетчик.

Что в итоге

Всего за год деятельности (с августа 2024 по август 2025 года) группа изготовила и продала более 177 тысяч литров фальсификата на сумму более чем 8 млн грн. Организатор схемы успел легализовать более 2,8 млн грн "грязных" доходов.

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Детективы ТУ БЭБ в Черновицкой области во время обысков изъяли более 34 тысяч литров горючего, оборудования для его колочения, автоцистерны, автотранспорт и документацию.

Участникам ОПГ инкриминируют незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 УК Украины). Организатору дополнительно предъявлено обвинение в отмывании средств (ч. 1 ст. 209 УК). Фигурантам грозит до 5 и 6 лет лишения свободы.