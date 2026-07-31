В четыре раза дешевле iPhone 17: на продажу выставили ВАЗ-2106 кабриолет

В Киевской области выставили на продажу необычный ВАЗ-2106, превратившийся в кабриолет. За автомобиль просят 14 000 гривен, а владелец готов продать его отдельными запчастями.

По словам продавца, автомобиль находится на ходу. Двигатель работает без нареканий, а ходовая часть не нуждается в ремонте. Кроме того, на машине установлен практически новый комплект шин. Несмотря на это, на фото видна лужа под радиатором, отсутствие корпуса воздушного фильтра, снятая карта задней пассажирской двери и многие другие дефекты.

Самой интересной особенностью автомобиля является полностью срезанная крыша, благодаря чему классический советский седан превратился в открытый кабриолет. Такие переработки для моделей ВАЗ встречаются достаточно редко, ведь завод никогда не выпускал серийных кабриолетов на базе “шестерки”.

Несмотря на необычный внешний вид, подобные автомобили обычно рассматривают не как полноценный транспорт для ежедневной эксплуатации, а как проект отдыха, выставок или дальнейшего тюнинга.

Продавец отмечает, что автомобиль находится в селе Устимовка Белоцерковского района Киевской области. В случае отсутствия интереса к машине полностью ее готовы реализовать по запчастям.

За нынешнюю цену в 14 тысяч гривен это одна из самых доступных кабриолетов, которые можно найти на украинском рынке, хотя из-за существенной переработки кузова покупателю следует заранее уточнить юридические нюансы эксплуатации такого автомобиля на дорогах общего использования.