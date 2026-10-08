В Днепре продают коллекционную BMW-Alpina B3: цена за капсулу времени поражает

Как сообщает издание TopGir, Белая двухдверка поколения E92 теперь ищет нового владельца через платформу AUTO.RIA. Автомобиль оснащен 3,0-литровой бензиновой шестеркой рядной Bi-Turbo, которая выдает 360 лошадиных сил и работает в паре с автоматической коробкой передач.

Благодаря крутящему моменту в 500 Нм это заднеприводное купе способно разменять первую сотню всего за 4,8 секунды. Максимальная скорость баварца достигает серьезных 285 км/ч, что даже по современным меркам является отличным показателем для динамичной езды.



Фото: AUTO.RIA

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Музейное состояние и история

Автор объявления уверенно отмечает, что это "автомобиль музейного образца". И это не просто красивые слова для привлечения внимания, ведь вживую увидеть эту красотку можно в реальном музее BMW, расположенном в селе Орловщина.

За время своего существования эта генерация, выпускавшаяся с 2007 по 2010 годы, сменила троих владельцев. Последняя перерегистрация эксклюзивного авто прошла еще в ноябре 2022 года.



Фото: AUTO.RIA

Экзотический авторынок Днепра

Напомним, что регион в последнее время стабильно удивляет интересные автомобильные лоты. Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее в этом же музее выставляли на продажу легендарную BMW M3 E46 на механике по стоимости новой квартиры.

Кроме того, рынок эксклюзива пополнялся и достаточно неоднозначными экземплярами. Недавно в Днепре пытались продать стилизованную реплику довоенного Mercedes-Benz 770 W150 за сумасшедшие 97 тысяч долларов, выдавая ее за оригинал 1936 года.