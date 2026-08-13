В Днепропетровской области чиновники областного уровня "заныкали" на ремонте дорог почти 400 миллионов гривен

По материалам досудебного расследования НАБУ среди обвиняемых – бывшие должностные лица Днепропетровской облгосадминистрации и руководитель частной компании.

О действиях, подпадающих под преступные, рассказали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Как работала схема

Следствие установило, что в 2022 году фигуранты дела якобы создали условия для первоочередного финансирования работ, которые должно было выполнять связанное с ними юридическое лицо.

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На момент описанных событий речь шла о следующих должностях:

глава Днепропетровской ОГА;

заместитель председателя Днепропетровской ОГА;

начальник отдела дорожного хозяйства Днепропетровской ОГА;

руководитель субъекта хозяйственной деятельности.

Для этого, по данным САП, было организовано обследование дорог и составление дефектных актов, после чего финансирование было увеличено за счет средств местного бюджета.

Одновременно работы, которые фактически предусматривали ремонт дорог, оформлялись как эксплуатационное содержание автомобильных дорог. По данным следствия, такое изменение вида работ позволяло получить финансирование в первую очередь.

В то же время, в условиях военного положения расходы на текущий и капитальный ремонт дорог в соответствии с действующим законодательством могли осуществляться только в последнюю очередь.

Стоимость работ искусственно увеличили

По версии следствия, расходы на соответствующее обслуживание дорог безосновательно увеличили до 1,5 млрд. грн.

Именно на эту сумму впоследствии заключили договоры на выполнение работ с компанией, которую следствие связывает с тогдашним главой Днепропетровской ОГА.

В чем состоит ущерб

Проведенные экспертизы, по данным САП, подтвердили завышение стоимости материалов более чем на 392 млн. грн. Часть этих средств, как установило следствие, в дальнейшем перечислили на счета других компаний, связанных с обвиняемыми.

Ключевые цифры:

1,5 млрд грн – общая сумма договоров на соответствующие дорожные работы; .

392 млн грн+ – сумма, на которую, по выводам экспертиз, была завышена стоимость материалов;

4 человека – количество обвиняемых, в отношении которых обвинительный акт направлен в суд.

Какая статья Уголовного кодекса

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – завладение имуществом или денежными средствами путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой.

Обвинительный акт уже направлен в суд. В дальнейшем именно суд должен установить, обвинялись ли виновными в совершении инкриминируемых им уголовных правонарушений.

Одного фигуранта судить нельзя

В отношении еще одного участника дела прокурор САП принял решение о закрытии уголовного производства в связи с его смертью.

В то же время в суд подан иск о взыскании с его близких необоснованных активов на сумму более 19 млн грн.