В ЕС ожидается "необъявленная война" старым авто: что ждет водителей с 2028 года

ЕС не планирует автоматически выставлять каждому владельцу подержанной машины отдельный счет за выбросы. Изменения связаны с ETS2, запуск которой запланирован на 2028 год. Она охватит, в частности бензин, дизель и другие виды топлива.

Авторы законопроекта успокаивают владельцев, что платить за углеродные квоты будут поставщики горючего. В редакции Авто24 подытожили разные мнения и пришли к собственному выводу: это новшество непременно приведет к тому, что дополнительные расходы могут отражаться в цене на заправках.

Старые автомобили могут стать дороже в эксплуатации

Для водителя это не новый ежегодный налог на автомобиль, а потенциальный рост стоимости его использования. Если цена горючего повысится, владельцы автомобилей с большим потреблением горючего почувствуют это сильнее всего.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В то же время, точный размер возможного подорожания сейчас определить невозможно. На него влияют стоимость углеродных квот, цены на нефть, валютный курс, налоги и ситуация на топливном рынке.

Запрещать старые машины никто не будет

Запуск ETS2 не означает автоматического снятия подержанных автомобилей с дорог. Бензиновые и дизельные машины могут продолжать эксплуатироваться, если они отвечают действующим техническим и экологическим требованиям.

То есть сам факт того, что автомобилю много лет не станет причиной для его запрета.

Кто заплатит больше всего

Наибольшее влияние новых правил могут ощутить водители, много ездящие или пользующиеся автомобилями с высоким расходом топлива. Для них даже небольшой рост цены литра в течение года может превратиться в существенные дополнительные затраты.

В то же время, ЕС предусматривает механизмы поддержки для уязвимых домохозяйств, в частности через Социальный климатический фонд.

Главное, не путать налог с ценой горючего

Авторы законопроекта утверждают, что с 2028 года каждый владелец бензинового или дизельного автомобиля "в возрасте" будет вынужден платить сотни евро ежегодного налога, является преувеличением. Может, и так. Однако, вероятнее всего, это будет не налог, а тариф – на ценнике АЗС.

В редакции Авто24 внимательно ознакомились с разными мнениями и предположениями и сделали вывод: главное потенциальное изменение будет касаться не самого владения автомобилем, а стоимости горючего и его эксплуатации. Хоть так его называй, хоть не так, а от перестановки слагаемых сумма не изменится и результат очевиден – платить придется больше.

Успокаивающая оговорка, что подержанные автомобили не исчезнут с дорог, похожая на обещание и не более, поскольку такой транспорт войдет в состояние "необъявленной войны": ездить на неэкономичной машине в будущем станет дороже.