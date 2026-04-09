В Европе автопроизводители ставку сделали на дешевую рабочую силу: Германия уже не скрывает истинную цель

Европейские автопроизводители уже не скрывают, что готовятся к сложным временам. Под лозунгом "оптимизации производства" продолжается отток заводов из Германии. Процесс еще не такой массовый, но уже ощутимый.

В штаб-квартирах автобрендов уже знают, что китайские производители грузовиков вот-вот выйдут на европейский рынок с электрическими магистральными тягачами по ценам на треть ниже, чем у европейских автозаводов. Об этом пишет Авто24, ссылаясь на logistyka.rp.pl и другие источники.

Daimler Trucks оптимизирует производство

Этот автогигант уже объявил о строительстве завода по сборке грузовиков в чешском городе Хеб. Ожидается, что строительство в Хебе начнется в следующем году, а первые грузовики сойдут с конвейера в конце этого десятилетия.

Тысяча работников нового завода будет производить до 25 000 автомобилей, кабины которых будет поставлять компания Woerth.

Менеджеры уверяют, что это "добавит мощности" заводу в Верти. Однако в подтексте можно догадаться: в Чехии более дешевая рабочая сила.

При этом в штаб-квартире бренда отмечают, что Верт останется крупнейшим сборочным заводом компании, и оба завода будут производить модели с двигателями внутреннего сгорания и электрические модели.

"К 2034 году 10 000 работников обеспечили себе рабочие места, а сам завод Woerth будет модернизирован до 2030 года стоимостью один миллиард евро (покрасочный цех и цех сварки кабин), при этом годовое производство потенциально может превысить 100 000 грузовиков, то есть до 470 в день", – уточнил председатель рабочего совета Верта Томас Цвик.



Ранее Mercedes объявил о переносе производства фургонов из Людвигсфельде в Явор.

MAN расширяет присутствие в Польше

Концерн группы Traton также переносит производство грузовиков. Процесс начался в начале века. Однако именно теперь этот производственный кластер в Неполомице близ Кракова вошел в процесс масштабного расширения.

После дальнейших инвестиционных вливаний это будет крупнейший в мире завод по производству MAN. Там будет работать 3500 человек.

До конца 2030 года компания потратит 438,4 миллиона евро на подготовку к сборке транспортных средств следующего поколения и строительство покрасочного цеха для кабин, которые до сих пор импортировались из Мюнхена.

Уже озвучена производительность – завод потенциально сможет обрабатывать до 300 грузовиков в день.

Снижение маржи: Mercedes-Benz Trucks хромает

Прогнозы неутешительны: обе компании были вынуждены инвестировать в страны Центральной и Восточной Европы из-за сокращения маржи. Подразделение Mercedes-Benz Trucks компании Daimler Truck завершило 2025 год с маржой 6,2 процента, что на 0,2 процентного пункта ниже, чем в предыдущем году.

Результаты не вызвали особого энтузиазма на фондовом рынке: цена акций Daimler Truck оставалась неизменной в течение года. В 2025-м компания Mercedes-Benz продала 63 600 грузовиков в 30 европейских странах.

Глобальный объем продаж бренда достиг 159 900 грузовиков (как и в предыдущем году), а выручка составила 19,3 миллиарда евро, что на 4% меньше, чем в прошлом году. Портфель заказов на этот год аналогичен прошлогоднему.

MAN также споткнулся

Несмотря на то, что выручка MAN выросла на 3% в 2025 году до 14,1 млрд евро и это дало рентабельность продаж в 6,4%, это на 0,3 процентного пункта ниже, чем годом ранее.

Для всей группы Traton рентабельность продаж составила 6,3%, что на 2,9 процентного пункта ниже, чем годом ранее. Однако решение масштабировать производство в Польше помогло удержать хорошие позиции на бирже – в прошлом году акции группы выросли почти на 16% до 31,50 евро.

Увеличение заработной платы

Инвестиции в Центральную и Восточную Европу поощряются низкими затратами на рабочую силу по сравнению с Западной Европой. Согласно данным Евростата, средняя почасовая стоимость труда для промышленных предприятий, имеющих более 10 работников, в 2025 году является слишком контрастной.

Сравнение почасовой оплаты труда:

19,1 евро в Польше;

19,8 евро в Чехии и Словакии;

45 евро в Германии;

43,1 евро в Швеции.

Дешевая рабочая сила в цене

Если частично перенести производство машин в эти регионы, то приведенные выше различия в стоимости будут значительными, если китайские производители грузовиков выйдут на европейский рынок.

Основание для тревоги у европейских производителей весомое: шесть китайских брендов в этом году объявили о своем намерении продавать электрические тягачи в ЕС по ценам на треть ниже, чем у местных брендов.