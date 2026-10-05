В Европе накрыли масштабную схему поставки авто в Россию: штаб-квартиры были в Германии и Австрии

Два дельца успели переправить в обход санкций почти шестьдесят легковушек и грузовиков, используя транзитные пути через соседние с агрессором страны.

Как сообщает прокуратура немецкого города Кайзерслаутерн, масштабные обыски прошли в жилых и коммерческих помещениях двух предпринимателей в немецком Нойштадте и австрийской Вене. В спецоперацию, которая стала результатом многомесячного расследования, привлекли таможенников и полицию Германии, Австрии и Бельгии.

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На санкции им было плевать

Следователи выяснили, что с осени 2022 года до конца 2024 года предприниматели незаконно продали на российский рынок 53 легковых автомобиля и 6 седельных тягачей с полуприцепами. Чтобы запутать следы и обойти строгие ограничения Евросоюза, технику гнали хитрыми маршрутами через Беларусь, Кыргызстан и Грузию.

Во время рейдов силовики не только заблокировали банковские счета на 278 тысяч евро, но изъяли немало интересного имущества. В частности, у немецкого фигуранта конфисковали автомобили Porsche и Mercedes-Benz, а у его венского партнера нашли 85 тысяч евро наличными.

Интересно, что для одного из дельцов проблемы с законом не ограничатся только нарушением санкций. В Нойштадте полицейские случайно наткнулись на скрытые три охотничьих винтовки с боеприпасами, поэтому теперь бизнесмену светит еще и статья за незаконное обращение с оружием.

Охота на теневых дилеров продолжается

Напомним, как ранее писало издание Deutsche Welle, европейская юстиция В последнее время серьезно взялась за любителей скорых денег. К примеру, в марте суд в Вюрцбурге отправил на шесть лет в тюрьму баварского автодилера, который умудрился продать 111 люксовых машин для российских спецслужб и топ-чиновников.

Еще один громкий приговор прозвучал в июле 2025 года, когда работник автосалона в Гессене получил пять лет за решеткой за отправку 71 элитного автомобиля в Россию. По данным агентства Reuters, В общем, речь идет о десятках тысяч машин, которые попадают к агрессору через третьи страны, в частности Китай, где новые авто часто оформляют как подержанные, чтобы не спрашивать разрешения у производителей.