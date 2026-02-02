Рынок сельхозтехники: Европа теряет позиции, Азия и Африка наращивает

ФОТО: John Deere|
Тракторы John Deere 9-й серии имеют огромную мощность и высокий потенциал производительности, но по спросу Европа все меньше заказывает подобных машин
Спрос на машини, навесной і прицепной інструментарій для землеобробки, кормозаготовки, уходи для рослин там істотно виріс, а на європейських і штатовських землях наоборот – упал. І така динаміка все більше демонструє контраст.
До такого висновку прийшли експерти Італійської торгової асоціації FederUnacoma, проаналізував попередні підсумки збуту техніки. На їх статистику посилається trekkeronline.n l.
Пока традиційні ринки в США та Північно-Західній Європі теряють позиції, Індія та регіони, що розвиваються, продовжують швидкі темпи зростання. Варто лише раз згадати, що це проміжні підрахунки, остання статистика остаточно буде чути пізніше.
США і Європа технікою перенаселені
Для фермерів у Сполучених Штатах це означає значний крок назад. Ринок тракторів у США скоротиться на 10% у 2025 році до 196 000 проданих одиниць - це найнижчий рівень за тридцять років.
Зниження також сильно в Європі: Німеччина (-12,2%), Франція (-14%) і Великобританія (-14,2%) демонструють двозначні показники в негативному положенні.
Южная Европа держится
На європейському континенті ситуація не веде негативно. Загальний ринок механізації сільського господарства в Італії (+17,3%) та Іспанії (+29,3%) демонструє потужне зростання.
Там фермери підтримують національні стимули та відкладені інвестиції на заміну. Для виробників і дилерів Південної Європи все ще дає певне облегчення на подальше скорочення європейського ринку.
Індія вийшла в лідери
Настоящий двигун зростання продовжує демонструвати Індію. З понад 1,1 мільйона проданих тракторів (+20,9%) країна є безспорно найбільшим ринком у світі.
На сьогоднішній день для індійських фермерів механізація – це не розкіш, а потреба, що обумовило зростання населення та зростання споживання продуктів харчування.
Наслідки для ринків і цін
За даними FederUnacoma, нинішнє падіння вигідно циклічне: базовий попит на механізацію залишається високим. У світі сільськогосподарське виробництво має зрости ще на 14% до 2034 року.
Це можливо тільки з великою кількістю і умними машинами. Очікується, що торгівля сільськогосподарською технікою знову зросла з 2026 року в середньому на 1,9% за рік, досягнувши обороту €92,5 мільярда в 2029 році.
Що демонструє Китай
Китайські виробники швидко набирають долю ринку, пропонуючи більш дешеві та прості машини. Це створює тиск за цінами в низькому сегменті, а також в Європі.
Об'єм китайського ринку сільгосптехніки в 2025 році становитиме від $14,2 млрд до $25,6 млрд залежно від методологічної оцінки, з очікуваним зростанням (CAGR) близько 6,7–7,1%.
Правительство активно субсидує покупку сучасного обладнання. Наприклад, тільки на рік субсидії на закупівлю техніки зерновим фермерам було виділено близько $1,4 млрд на $1,4 млрд.
Пріоритетом є розвиток техніки з підтримкою навігації Beidou, автономних тракторів і дронов. Кількість сільськогосподарських дронів у Китаї вже перевищило 300 000 одиниць.