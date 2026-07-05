В Германии легализовали автомобили-сканеры: как они будут проверять водителей и что изменится

Такие машины уже давно работают в ряде стран Европы, а теперь их применение может значительно расшириться и в Германии.

О новинке в борьбе с нарушителями парковки рассказал крупнейший клуб мобильности Европы ADAC, штаб-квартира которого расположена в Мюнхене.

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Как работают Scan Cars

Автомобили-сканеры во время движения автоматически считывают номерные знаки припаркованных транспортных средств и мгновенно сверяют их с базами данных. Система проверяет, оплачена ли парковка, есть ли у автомобиля разрешение на стоянку в зоне для резидентов или другие необходимые цифровые разрешения.

По данным ADAC, одна такая машина способна проверить до 1000 автомобилей в час, что значительно превышает возможности традиционного контроля.

Эти камеры на крыше сканируют окружающую обстановку на предмет незаконно припаркованных автомобилей. Фото: Лейф Пеховский

Какие нарушения будут выявляться

Новые правила позволяют автоматически фиксировать два основных типа нарушений.

Первый – парковка без необходимого разрешения. Например, если водитель не оплатил стоянку, не имеет пропуска для резидентской зоны или его номерной знак не зарегистрирован в цифровой системе.

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Второй – классические нарушения правил остановки и стоянки. Scan Cars смогут выявлять автомобили, оставленные под знаками запрета, на тротуарах, велосипедных дорожках или перед выездами.

А как обстоит дело с персональными данными?

Особое внимание закон уделяет защите конфиденциальности. В Германии номерной знак считается персональными данными, поэтому его обработка подпадает под требования GDPR.

Баден-Вюртемберг – первая немецкая земля, официально внедрившая использование сканирующих автомобилей для контроля за парковкой. Фото: Лейф Пеховский

Это означает, что системы могут использоваться исключительно для контроля парковки, а информация об автомобилях, не нарушающих правила, должна удаляться практически сразу после проверки.

Хранить данные разрешается только в тех случаях, когда зафиксировано конкретное нарушение.

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Где такие автомобили уже используются

Автомобили со сканерами номерных знаков давно используются в Нидерландах и Франции. Отзывы из этих стран были исключительно положительными, сообщил представитель Министерства транспорта.

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Например, в Амстердаме расходы на контроль за парковкой сократились вдвое. Также из Нидерландов сообщается, что благодаря этой технологии правоохранители сталкиваются с меньшей враждебностью.

Муниципалитеты начали активно заказывать сканеры, стоимость которых составляет около 150 000 евро: за час они обрабатывают 1000 машин, а инспектор за это время – даже до 50 не дотягивает. Фото: Лейф Пеховский

В Германии же их до сих пор применяли только в рамках отдельных пилотных проектов, в частности в земле Баден-Вюртемберг.

Теперь, после появления законодательной базы, местные власти получили возможность значительно активнее внедрять цифровой контроль за парковкой.

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В ADAC отмечают, что такая технология способна повысить эффективность контроля и помочь городам быстрее выявлять нарушителей.

В то же время ее дальнейшее распространение будет зависеть от того, насколько удастся обеспечить баланс между эффективностью надзора и защитой персональных данных водителей.