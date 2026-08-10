В Германии перекрыли логистический канал европейской контрабады сигарет: фуры работали без выходных

ФОТО: Duitse Douane|
Одна из фур привела таможенников на склад в Оснабрюке, где обнаружили около 11 миллионов сигарет.
В ходе операции изъято более 11 млн сигарет, наличные деньги и электронные доказательства, а четыре подозреваемых взяли под стражу. Расследование Ганноверской таможни длилось несколько месяцев. Об этом коротко пишет transport-online.nl.
По версии следствия, контрабандисты использовали тягачи с прицепами. для доставки больших партий сигарет на съемные склады. Оттуда товар распределяли с помощью фургонов многочисленным посредникам в Северной Германии, а также землях Северный Рейн-Вестфалия и Гессен.
Около 100 млн сигарет за несколько месяцев
Таможенники провели обыски на шести складах и в домах в районах Оснабрюк, Фехта и Нортгайм, куда направили свои магистральные тягачи с полуприцепами. На одном из складов в Оснабрюке обнаружили около 11 млн сигарет.
По предварительным данным следствия, преступная сеть могла реализовать почти 100 млн сигарет всего за несколько месяцев. Из-за неуплаты налогов бюджет Германии недополучил около 19 млн евро.
С учетом изъятой партии общий налоговый ущерб оценивается примерно в 21 млн евро.
В ходе обысков также изъяли более 10 тыс. евро наличными, смартфоны и другие электронные носители информации.
Четыре подозреваемых– под стражей
Задержанные – четверо мужчин от 40 до 45 лет, граждане Армении и Польши. Суд в Ольденбурге постановил оставить под стражей.
В масштабной операции было задействовано около 40 сотрудников таможни и уголовных служб. Расследование продолжается, а задержанным при доказательстве вины грозит несколько лет заключения.