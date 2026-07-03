В Германии резко возросло число краж грузов со стороны поддельных перевозчиков

ФОТО: Kravag|
Фантомные перевозчики с усовершенствованными схемами мошенничества уже испортили репутацию многих транспортно-логистических компаний
По данным страховой компании Kravag Insurance, за последние два года число таких случаев возросло настолько, что в настоящее время новые инциденты регистрируются еженедельно.
Схема мошенничества довольно проста и классическая. Злоумышленники выдают себя за легальных перевозчиков или экспедиторов. Об этом сообщает Kravag на своем сайте в пресс-релизе.
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Мошенники на цифровых биржах грузов получают заказы, загружают товар и исчезают вместе с ним. Найти потом какие-либо следы не удается даже опытным детективам.
Забирают все подряд
Если раньше преступников интересовали преимущественно цветные металлы, то теперь они похищают практически любую продукцию – – от электроники и одежды до кофе.
По данным страховщиков, с 2025 года в Германии в среднем каждые три дня исчезает полностью загруженный грузовик. Убытки часто исчисляются сотнями тысяч евро, а в отдельных случаях превышают миллион.
Помимо финансовых потерь, пострадавшие экспедиторы рискуют утратить доверие клиентов и будущие заказы.
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Методика краж не стоит на месте
Раньше мошенники в основном использовали поддельные электронные адреса, которые почти не отличались от настоящих. Поддельные документы и страховые сертификаты помогали беспрепятственно получать транспортные заказы.
Однако после того, как биржи грузов начали внедрять автоматическую проверку электронной почты, преступники перешли к более сложным методам.
По словам экспертов Kravag, все чаще они взламывают ИТ-системы транспортных компаний. Получив доступ к корпоративной почте или учетным записям на грузовых биржах, хакеры могут вести переписку от имени настоящей компании, изменять контактные данные и оформлять перевозки, не вызывая подозрений со стороны заказчиков.
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Кто страдает больше всего
Наиболее уязвимыми остаются небольшие транспортные компании, не имеющие собственных ИТ-специалистов.
Страховщики рекомендуют регулярно обновлять программное обеспечение, устанавливать все средства безопасности, а также обучать сотрудников правилам кибергигиены, чтобы минимизировать риск успешной атаки.