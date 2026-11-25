Как сообщает полицейское управление Билефельда, инцидент произошел в полдень 23 ноября между развязками Билефельд Восток и Оствестфален Липпе. 50-летний водитель грузовика из города Утце двигался по правой полосе, когда с его полуприцепа начали слетать куски льда.

Один из таких ледяных снарядов попал в Форд Фокус 41-летнего местного жителя, следовавшего в средней полосе. Удар пришелся на правую сторону стекла, поэтому водитель легковушки чудом избежал травм, однако ущерб оценили примерно в 1000 евро.

К счастью, стекло не проломилось от ледяных обломков и в салоне никто не пострадал. Фото: Polizei Bielefeld

Полиция там работает оперативно. Патрульные быстро догнали и остановили нарушителя.

" Каждый водитель перед началом движения обязан убедиться, что его транспортное средство безопасно для окружающих, – объявили представители германской полиции.

Поврежденное лобовое стекло автомобиля Ford Focus влетело дальнобойщику в большую часть зарплаты и штрафные баллы. Фото: Polizei Bielefeld

Правоохранители сообщили, что очистка окон и крыши от снега и льда является обязательной процедурой. Если из-за падения льда происходит ДТП, виновнику светит немалый денежный штраф, а также начисление баллов в реестре водительских правонарушений.

Зимняя боль дальнобойщиков

Как мы уже неоднократно писали на Авто24, проблема снежных шапок на крышах фур является настоящим вызовом для водителей, в том числе украинских, работающих в Европе. Толстый слой льда на тенте может весить до 50 килограммов, а его падение на скорости превращается в смертельную опасность.

О такой снежной рампе украинские водители могут только мечтать, хотя сметная стоимость такой конструкции копеечная. Фото: сайт dekra-roadsafety.com

В то же время очистка крыши считается работой на высоте, требующей специального допуска и страховки. Лезть на скользкую палатку с обычной стремянкой откровенно опасно, поэтому в Германии и Польше все чаще используют механические системы очистки для предотвращения выхода неочищенных грузовиков на трассу.