В Германии установили мировой рекорд: более 60 Maybach собрали в одном месте

По информации Technik Museen Sinsheim Speyer, на территории музея в немецком Зинцхайме одновременно собралось более 60 автомобилей Maybach и других машин, оснащенных техникой Maybach. В музее заявили, что такое количество автомобилей этой марки и с ее агрегатами раньше не собирали в одном месте.

Maybach отметил 60-летие клуба

Причина столь необычного автомобильного собрания оказалась вполне конкретной: Maybach Club празднует 60-летие.

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В Зинцхайм приехали владельцы и поклонники автомобилей марки, чтобы отметить юбилей клуба. Судя по сообщению музея, на площадке оказались не только автомобили с эмблемой Maybach, но и машины, оснащенные двигателями и другими техническими решениями этой марки.

Сам музей назвал событие мировым рекордом, ведь раньше такое количество Maybach и автомобилей с техникой Maybach в одном месте не собиралось.

Почему именно Sinsheim

Место для встречи было выбрано неслучайно. Technik Museum Sinsheim имеет одну из самых больших частных коллекций исторических Maybach в Германии. В музее также представлена коллекция Maybach рядом с другими автомобильными экспонатами.

Для музея это еще одна возможность показать автомобильную историю марки не только через собственные экспонаты, но и машины частных коллекционеров.

Кстати, Auto24 уже рассказывал о редких автомобилях и людей, которые превращают их в предметы коллекционирования. История Maybach хорошо демонстрирует, почему такие машины имеют особую ценность: их немного, а каждый запечатленный экземпляр является частью автомобильной истории.

Maybach начинал совсем не с Mercedes

Сегодня название Maybach ассоциируется, прежде всего, с самыми дорогими версиями Mercedes-Benz. Но исторический Maybach имеет гораздо более глубокие корни.

Компания была основана Вильгельмом Майбахом, одним из пионеров германского автомобилестроения. В 1920-х и 1930-х годах Maybach выпускал дорогие автомобили, конкурировавшие с самыми престижными моделями своего времени.

Особо известной стала серия Maybach Zeppelin. Большие автомобили получали мощные многоцилиндровые двигатели и роскошные кузова, многие из которых производились специализированными кузовными ателье.

В коллекции Technik Museum Sinsheim сегодня представлены различные исторические Maybach, а сам музей называет свой сборник самой большой частной коллекцией старинных Maybach, компрессорных Mercedes и Bugatti в Германии.

Maybach вернулся уже под крылом Mercedes-Benz

Исторический бренд после продолжительного перерыва вернулся на рынок уже в составе Mercedes-Benz. Сегодня название Maybach используют для самых роскошных версий автомобилей Mercedes.

Поэтому на одной площадке в Sinsheim фактически встретились разные эпохи марки. Здесь можно говорить о Maybach как о самостоятельном производителе роскошных автомобилей, об исторических машинах с двигателями Maybach и о современном понимании Maybach как вершины модельной линейки Mercedes-Benz.

Именно поэтому заявленный музеем рекорд интересен не только количеством автомобилей. Он показывает, сколь длинной оказалась история бренда, который и сегодня остается одним из самых известных имен в мире автомобильной роскоши.

Кстати, современные Mercedes-Maybach также регулярно попадают в поле зрения украинского авторынка, хотя сравнивать их с довоенными Maybach по конструкции или назначению было бы некорректно.