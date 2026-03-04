В Германии внимание теперь привлекают самые дорогие АЗС, а не самые дешевые

Ситуация с ценообразованием на бензин и дизель меняется на глазах. Эксперты Bild со ссылкой на специализированный вебсайт benzinpreise.de, уже установили: заправка ESSO "A3 Donautal West" вблизи Пассау сейчас возглавляет список самых дорогих заправочных станций Германии.

Там литр премиального бензина стоил 2,479 евро. Дизельное топливо и Super E10 отпускались за 2,419 евро. Однако тот рекордный ценник продержался не очень долго, потому что на автомагистрали A1 Dammer Berge ценник был еще выше – 2,499 евро за литр премиального бензина.

Читайте также Цены на АЗС обновили рекорды: сколько стоит литр топлива на украинских заправках

По сообщению упомянутого выше ресурса benzinpreise.de, средняя цена за литр топлива по стране сейчас составляет 1,939 евро. Топливо по состоянию на 17:00 самое дорогое в Саарланде.

Война подняла цены на топливо до 2,49 евро

События на Ближнем Востоке уже несколько дней вызывают нервозность на нефтяных рынках. Ситуация вокруг Ормузского пролива особенно нестабильна: почти одна пятая мировой нефти обычно транспортируется через этот пролив.

Любые перебои там немедленно влияют на цену на нефть. Это уже очевидно по всей стране. Во вторник, по данным Немецкого автомобильного клуба ADAC средняя цена в 14:30 составляла 1,921 евро за дизельное топливо и 1,895 евро за Super E10.

Это на 17,8 цента больше за дизельное топливо и 11,9 цента больше за E10, чем в пятницу до начала эскалации на Ближнем Востоке. Одновременно цены вторника, 3 марта, ниже цены среды, 4 марта, как это продемонстрировано выше.

Читайте также Цены на топливо выросли на 2–3 грн: что будет дальше

С разницей в 30 евро за бак

Поэтому заправка 50 литрами премиального бензина на АЗС вблизи Пассау стоит 123,95 евро. При средней цене по стране 1,895 евро это не так далеко обходилось в 94,75 евро. Разница составляет почти 30 евро за один бак.

Аналогично растет стоимость дизеля, где разница в цене относительно среднего по стране также существенная. В среду днем заправка 50 литров стоила целых 120,95 евро, цена составляет 2,419 евро за литр. При средней цене по стране 1,921 евро за литр это стоит 96,05 евро – разница составляет почти 25 евро.

Давно такого не было

Немецкие аналитики вспомнили Украину. Именно события в нашей стране связаны с прошлым ростом цен. Скажем, последний раз цены на E5 превышали 2 евро в начале войны в Украине. По данным ADAC, скачок стоимости E10 зафиксирован до такого уровня 7 сентября 2022, а цены на дизельное топливо – 11 ноября 2022 года.

Читайте также Как выросли цены на топливо за первые несколько недель 2026 года

Нынешняя ситуация сбивает с толку фактически всех. Президент автомобильного клуба "Mobil in Deutschland" Михаэль Хаберланд вообще ошеломлен нынешним ценообразованием.

"Ситуация с предложениями не может так быстро повлиять на цены. Это паническая реакция. Цены на заправках теперь не привязаны к ценам на сырую нефть", – отмечает Хаберланд, акцентируя внимание на том, что автозаправочные станции подняли ценники на топливо из старых закупок, когда стоимость нефти держалась на стабильных величинах.

Пока же мировые нефтеперерабатывающие заводы еще не варили моторное топливо из новых закупок нефти, использовали до этого сырье предыдущих завозов.

Нефть выше $82

Причиной шока на заправке является рост цены на нефть. Сырая нефть марки Brent, имеющая решающее значение для Европы, сейчас торгуется по цене более 82 долларов за баррель (159 литров), что эквивалентно 70 евро. Только сегодня цена выросла почти на пять процентов.

Читайте также Топливо на АЗС дорожает: можно ли закупить его наперед

Неопределенность на Ближнем Востоке и опасения относительно Ормузского пролива влияют на рынки. Это непосредственно дальше повлияет на цены на бензин и дизельное топливо.

Однако до наступления того момента кое-где владельцы АЗС уже теперь по своему усмотрению погнали цены вверх. И, как прогнозируют эксперты, это еще только начало.

В Украине действует европейский сценарий

Отгрузки бензина и солярки из новых закупок нефти НПЗ еще не осуществляли. Завозилось и продается топливо из старых запасов. Правда, ценники на них уже новые и, как прогнозируют в редакции Авто24, с перспективой на еще больший рост.