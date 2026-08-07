В громадах Киевщины появились новые инклюзивные автомобили: ветеранов будут возить социальные такси

Спецтранспорт будет обслуживать маломобильных жителей громад. Отныне они смогут беспрепятственно добираться до медицинских учреждений, реабилитационных центров, государственных учреждений и важных социальных мероприятий.

Автомобили приобрели на средства областного бюджета. Ключи от спецтранспорта получили Вышгородская, Полесская, Обуховская, Калиновская и Володарская общины.

Передача машин состоялась при открытии ветеранского пространства "Ветеран Pro" в Вышгороде. Ожидается, что новые автомобили значительно упростят доступ ветеранов к реабилитационным услугам, медицинским консультациям, административным сервисам и другим необходимым поездкам.

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Построенные на базе Citroën Jumper

Основой для инклюзивных автомобилей стали цельнометаллические фургоны. Citroën Jumper. Украинские кузовные предприятия будут переоборудованы в специализированный пассажирский транспорт для перевозки людей с инвалидностью.

Автомобили комплектуются автопроизводителем турбодизельным двигателем 2.2 BlueHDi мощностью от 140 до 165 л.с., 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом.

Передача машин совпала с открытием Киевщиной уже девятнадцатого по счету ветеранского пространства "Ветеран О". Фото: Киевская ОВА

Машины соответствуют экологичному стандарту Euro 6, имеют удлиненную колесную базу 4035 мм, а полная масса в зависимости от комплектации составляет от 3,5 до 4 тонн.

Адаптированы для пассажиров на колесных креслах

Главной особенностью спецавтомобилей является инклюзивное оборудование. Через заднюю дверь установлен электрогидравлический подъемник грузоподъемностью до 350 кг, позволяющий без посторонней помощи загружать пассажиров на колесных креслах.

Салон имеет гибкую компоновку и может перевозить до четырех человек в колесных креслах и еще шесть-восемь пассажиров на стандартных сиденьях. Для безопасной перевозки предусмотрена система направляющих рельсов с четырехточечными креплениями для тележек и отдельными ремнями безопасности для пассажиров.

Комфорт в любое время года обеспечивают автономный отопитель салона, дополнительный кондиционер пассажирской части, выдвижная подножка и внутренние перила, облегчающие посадку и высадку.