В Харькове задержали автоблогершу: женщину подозревают в продаже нескольких сотен "гуманитарных" авто

О противоправных действиях 27-летнего директора благотворительного фонда сообщили на Фб-платформе полиция и в ТГ-странице прокуратура Харьковской области.

Она организовала ввоз автомобилей из стран Европы в таможенном режиме "Гуманитарная помощь", избегая уплаты таможенных платежей. В дальнейшем транспортные средства продавали гражданам за наличные через объявления в Telegram, Instagram и TikTok.

Авто оформляли для армии, но продавали гражданским

Следователи утверждают, что с января 2024 года по май 2026-го женщина системно завозила автомобили из стран Европы, отсчет шел не на десятки, а на сотни машин. Всю технику декларировала как гуманитарную помощь для ВСУ.

Такой статус позволял избегать уплаты таможенных платежей и значительно удешевлял ввоз машин в Украину.

Однако, по версии прокуратуры, вместо передачи транспорта военным автомобили продавали частным покупателям.

Продажи – через Telegram

По данным следствия, подозреваемая лично координировала все этапы схемы – от подбора машин за рубежом до их реализации в Украине. Без согласования с руководительницей никаких действий и операций никто не имел права делать.

Момент задержания и процедура зачитывания подозрения вероятной организаторке аферы с машинами для ВСУ. Фото: прокуратура Харьковской области

Объявления о продаже публиковались в Telegram-канале автоблогера, а полученные средства, как считают правоохранители, присваивались.

Сейчас следователи задокументировали ввоз не менее девяти автомобилей – преимущественно внедорожников и микроавтобусов. Общая рыночная стоимость только этих девяти идентифицированных транспортных средств превышает 1,6 млн гривен.

Под проверкой – почти 400 авто

Отдельное внимание правоохранителей привлек благотворительный фонд, возглавляемый фигуранткой. По информации прокуратуры, на его балансе находятся 379 автомобилей, происхождение и фактическое назначение которых сейчас проверяют следователи.

"Во вторник, 12 мая, после продажи автомобиля за 4200 долларов правоохранители задержали фигурантку в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, - говорится в сообщении полиции Харьковщины.



Во время обысков на площадке, где хранили и демонстрировали автомобили потенциальным покупателям, правоохранители изъяли шесть транспортных средств.

Задокументировано контрабанду целого "автопарка", в который вошли внедорожники и микроавтобусы марок Mitsubishi, Nissan, Mercedes-Benz, KIA и другие. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на это имущество.

Есть подозрение, что под прикрытием помощи армии, на что указывает много факторов, псевдоволонтерка построила целый "бизнес" на перепродаже транспортных средств, предназначенных для фронта. Фото: полиция Харьковщины



Какое наказание грозит

Автоблогеру сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 201-4 УК Украины – контрабанда подакцизных товаров в значительном размере.

Правда, она считается невиновной в преступлении, поскольку согласно Конституции Украины признание виновности будет иметь юридическую силу только при условии, что ее вину докажет суд.

Вот "ключи счастья" от машин автоблогерши, изъятые прямо со смотровой площадки продажи”гуманитарного” транспорта. Фото: прокуратура Харьковщины

Суд не отправил подозреваемую в СИЗО

В обед 15 мая появилась информация от Kharkiv Today по избранию меры пресечения для Анны Кривуц.

По данным издания, прокуратура просила суд взять подозреваемую под стражу с альтернативой залогу в 21 млн. грн. Однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Как сообщил адвокат Юрий Кубай, Анну Кривуц уволили из-под стражи прямо в зале суда. В то же время суд определил альтернативную меру пресечения – залог в размере 960 тысяч гривен, которую необходимо внести в течение пяти дней.