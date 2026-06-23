В Херсонской области развернули более 200 километров антидроновых коридоров: сколько всего таких дорог

Только в Херсонской области на стратегически важных маршрутах строители уже обустроили более 207 километров защиты от дронов. В условиях пребывания в прифронтовой зоне и постоянных налетов вражеских БПЛА такие задачи строительным подразделениям не назовешь легкими.

Как сообщили в Минобороны, , особое внимание уделили наиболее уязвимым дорогам между населёнными пунктами Херсонской области и маршрутам в самом Херсоне, которые регулярно находятся под угрозой атак вражеских беспилотников.

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Защита для самых опасных участков

Антидроновые коридоры обеспечивают безопасное передвижение военной техники, снабжение подразделений, эвакуацию раненых и доставку необходимых грузов.

Параллельно с обустройством защиты дорог после деоккупации правобережной части Херсонской области восстановлено 13 мостовых переходов, имеющих важное значение как для обороны, так и для обеспечения жизнедеятельности региона.

Также продолжается строительство защитных конструкций на объектах критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса. На двух объектах работы уже завершены.

Строители, занимающиеся обустройством антидроновых коридоров, вынуждены работать не в рабочей спецодежде, а в полной боевой экипировке – атаки с воздуха здесь постоянны. Фото: Госспецтрансслужба

Антидроновые коридоры развертывают и в других областях

В настоящее время еще более 600 километров антидроновой защиты обустраивают на критически важных дорогах Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Херсонской областей.

Всего с начала 2026 года в прифронтовых регионах уже создано более 887 километров антидроновых коридоров.

Темпы работ выросли вдвое+

В Минобороны отмечают, что благодаря наращиванию потенциала Госспецтрансслужбы темпы обустройства защиты удалось существенно ускорить.

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Если в прошлом году в среднем устанавливали около 4 километров антидроновых сеток в сутки, то сейчас этот показатель вырос до 9,2 километра.

Кроме того, в течение мая-июня в районах, прилегающих к линии фронта, восстановили более 198 километров автомобильных дорог.

В Министерстве обороны отмечают, что каждый защищенный километр логистических маршрутов помогает сохранять жизни военных, обеспечивать бесперебойное снабжение подразделений и поддерживать обороноспособность страны.