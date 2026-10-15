В Хмельницкой области будут судить дельцов со Львовщины: везли "туриста" за границу на авто

Как сообщает пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры, фигурантами оказались двое мужчин 28 и 29 лет, которые в популярном мессенджере нашли клиента в Каменце-Подольском.

Всего за 5800 долларов

Дельцы предложили мужчине мобилизационного возраста полный пакет услуг по релокации в Республику Молдову вне официальных пунктов пропуска.

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За 5800 долларов США сообщники гарантировали комфортную доставку автомобилем в пограничную зону в Черновицкой области. В эту сумму также входило пешее сопровождение, детальный маршрут и четкие инструкции по легализации на новой территории.

Однако потенциальный клиент оказался сознательным гражданином и после получения прайса сразу обратился в полицию. Далее события разворачивались по классическому сценарию оперативной разработки.

Обещали многое, но без гарантии и это организаторов тура подвело: момент объявления подозрения. Фото: из материалов следствия

Задержания и последствия для организаторов

Согласно с информацией от Нацполиции, дельцы специально приехали со Львовщины в Хмельнитчину, чтобы забрать мужчину в заранее оговоренном месте. Именно при попытке начать этот нелегальный рейс их задержали с поличным сотрудники СБУ и Госпогранслужбы.

"Сейчас следователи полиции уже завершили расследование и передали материалы в суд. Теперь организаторам автомобильного вояжа до границы инкриминируют серьезную статью Уголовного кодекса, – отмечают в ведомстве.

За незаконную переправку лиц через государственную границу им грозит от 7 до 9 лет лишения свободы. Кроме того, суд может конфисковать их имущество и запретить заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.