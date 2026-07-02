В ходе ночной атаки был поврежден автосалон Porsche в Киевской области

ФОТО: Winner Украина|
Порше Центр Киев Аэропорт
Во время ночной атаки 2 июля пострадал дилерский центр «Порше Центр Киев Аэропорт» в Киевской области. Как сообщили в пресс-службе группы Winner, , в результате удара было повреждено здание автоцентра, а два человека получили ранения.
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Сотрудники находились в помещении
В момент удара в дилерском центре находились сотрудники. Двое из них получили ранения и получают необходимую медицинскую помощь.
В компании подчеркнули, что все пострадавшие живы. Более подробную информацию об их состоянии пока не сообщают.
В результате удара также повреждено здание автоцентра. По предварительной информации, несколько автомобилей, находившихся на территории или внутри здания, сгорели.
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Дилерский центр временно не работает
После атаки «Порше Центр Киев Аэропорт» временно приостановил работу. Команда уже приступила к ликвидации последствий и оценке повреждений.
В компании Winner сообщили, что делают все возможное для скорейшего возобновления работы дилерского центра. Конкретные сроки открытия пока не называются.
Из-за повреждений инфраструктуры телефонная связь с центром временно недоступна. Клиентам рекомендуют обращаться в компанию по электронной почте.
Поврежден гражданский объект
Дилерский центр является гражданским коммерческим объектом. На его территории расположены шоурум, сервисные помещения, рабочие места персонала, а также автомобили клиентов и дилера.
Удар по такому объекту означает не только материальный ущерб. Он создал непосредственную угрозу для людей, находившихся на рабочих местах.
В ночь на 2 июля Киев и область подверглись комбинированной атаке с применением ракет и ударных беспилотников. В столице сообщали о многочисленных повреждениях жилой застройки и объектов гражданской инфраструктуры.
Что будет с автомобилями клиентов
Официальной информации о количестве поврежденных автомобилей и их принадлежности пока нет. Также не сообщается, были ли среди уничтоженных машин автомобили клиентов, находившиеся на сервисном обслуживании.
Эти данные, вероятно, станут известны после завершения осмотра территории и оценки ущерба.
Клиентам, чьи автомобили могли находиться в дилерском центре, следует ожидать прямой связи с представителями компании или обращаться по доступным электронным каналам.
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Работу планируют возобновить
В Winner не сообщают о закрытии дилерского центра на длительный срок. Речь идет именно о временной остановке работы из-за повреждений здания и инфраструктуры.
После обследования конструкций, расчистки территории и восстановления коммуникаций компания сможет определить сроки возвращения к обычному режиму работы.
Редакция Авто24 желает пострадавшим сотрудникам скорейшего выздоровления.