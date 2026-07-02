В ходе ночной атаки был поврежден автосалон Porsche в Киевской области

Во время ночной атаки 2 июля пострадал дилерский центр «Порше Центр Киев Аэропорт» в Киевской области. Как сообщили в пресс-службе группы Winner, , в результате удара было повреждено здание автоцентра, а два человека получили ранения.

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Сотрудники находились в помещении

В момент удара в дилерском центре находились сотрудники. Двое из них получили ранения и получают необходимую медицинскую помощь.

В компании подчеркнули, что все пострадавшие живы. Более подробную информацию об их состоянии пока не сообщают.

В результате удара также повреждено здание автоцентра. По предварительной информации, несколько автомобилей, находившихся на территории или внутри здания, сгорели.

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Дилерский центр временно не работает

После атаки «Порше Центр Киев Аэропорт» временно приостановил работу. Команда уже приступила к ликвидации последствий и оценке повреждений.

В компании Winner сообщили, что делают все возможное для скорейшего возобновления работы дилерского центра. Конкретные сроки открытия пока не называются.

Из-за повреждений инфраструктуры телефонная связь с центром временно недоступна. Клиентам рекомендуют обращаться в компанию по электронной почте.

Поврежден гражданский объект

Дилерский центр является гражданским коммерческим объектом. На его территории расположены шоурум, сервисные помещения, рабочие места персонала, а также автомобили клиентов и дилера.

Удар по такому объекту означает не только материальный ущерб. Он создал непосредственную угрозу для людей, находившихся на рабочих местах.

В ночь на 2 июля Киев и область подверглись комбинированной атаке с применением ракет и ударных беспилотников. В столице сообщали о многочисленных повреждениях жилой застройки и объектов гражданской инфраструктуры.

Что будет с автомобилями клиентов

Официальной информации о количестве поврежденных автомобилей и их принадлежности пока нет. Также не сообщается, были ли среди уничтоженных машин автомобили клиентов, находившиеся на сервисном обслуживании.

Эти данные, вероятно, станут известны после завершения осмотра территории и оценки ущерба.

Клиентам, чьи автомобили могли находиться в дилерском центре, следует ожидать прямой связи с представителями компании или обращаться по доступным электронным каналам.

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Работу планируют возобновить

В Winner не сообщают о закрытии дилерского центра на длительный срок. Речь идет именно о временной остановке работы из-за повреждений здания и инфраструктуры.

После обследования конструкций, расчистки территории и восстановления коммуникаций компания сможет определить сроки возвращения к обычному режиму работы.

Редакция Авто24 желает пострадавшим сотрудникам скорейшего выздоровления.