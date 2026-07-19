В Италии каждый пятый автомобиль ездит без страховки: почему страна оказалась в ловушке дорогих полисов

Когда без страхового полиса эксплуатируется почти каждый пятый автомобиль, мотоцикл, скутер или грузовик, это уже превращается в национальную проблему.

Для сравнения: в большинстве стран ЕС доля незастрахованного транспорта измеряется единицами процентов. Во Франции она составляет около 2%, в Польше – всего 0,3%, в Швеции и Исландии – около 0,7%, а в Германии и Финляндии эта проблема практически отсутствует.

Даже Ирландия, которая в последние годы демонстрирует резкий рост числа водителей без полиса, по обновленным данным достигла примерно 8,3%, что все равно существенно меньше итальянских показателей. Об этом пишет Авто24 со ссылкой на ряд европейских источников, в т.ч. на Voiture Malin и Quattroruote.

Дорогие полисы создали замкнутый круг

Главной причиной такого явления считают чрезвычайно высокую стоимость страхования. Во многих регионах Италии полис обходится настолько дорого, что часть автовладельцев сознательно отказывается от его оформления, рискуя штрафами.

Впрочем, это лишь усугубляет проблему. Если виновник ДТП не имеет страховки, расходы ложатся на страховые компании и компенсационные фонды, что в конечном итоге приводит к новому повышению тарифов. Более дорогие полисы побуждают еще больше людей отказываться от страхования, и система фактически попадает в замкнутый круг.

Статистика также демонстрирует четкую зависимость между стоимостью страхования и количеством незастрахованных транспортных средств: чем выше средние страховые взносы в регионе, тем больше автомобилей ездит без полиса.

Юг страны стал эпицентром проблемы

Наихудшая ситуация наблюдается на юге Италии, где управление транспортным средством без страховки местами стало почти обычным явлением.

Особенно показателен Неаполь. По имеющимся оценкам, около 37 % автомобилей в городе не имеют даже базового страхового покрытия гражданской ответственности.

Еще более драматична ситуация среди двухколесного транспорта. В регионе Неаполя из 443 831 зарегистрированного мотоцикла без страховки эксплуатируется более 236 тысяч, или 53,2%.

Среди мопедов показатель еще выше – более 76%, то есть более трех из четырех транспортных средств.

Проблема коснулась и грузового транспорта. В Катании почти 48% тяжелых грузовиков, а в Неаполе около 43% эксплуатируются без страхового полиса.

Как власти планируют изменить ситуацию

Непосредственно влиять на стоимость страховых полисов правительство не может, ведь тарифы устанавливают сами страховые компании. Поэтому власти делают ставку на усиление контроля.

Одно из направлений, которое продвигает вице-премьер и министр инфраструктуры Маттео Сальвини, предусматривает упрощение процедуры легализации транспортных средств, владельцы которых до сих пор не оформили страховку.

Готовится масштабная цифровизация контроля

Планируется интегрировать государственный реестр транспортных средств с базами данных страховых компаний, чтобы дорожные камеры автоматически выявляли автомобили без действующего полиса. В таком случае система сможет фиксировать нарушения без участия полицейских и автоматически налагать штрафы.

Эксперты считают, что именно автоматизированный контроль может стать одним из немногих действенных способов постепенно сократить количество незастрахованных транспортных средств.

В то же время даже в случае запуска такой системы быстрых результатов ожидать не стоит, ведь проблема накапливалась годами и напрямую связана не только с контролем, но и с высокой стоимостью страхования.