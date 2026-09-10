В Италии призвали ЕС ввести 80% пошлины на китайские авто и компоненты

По его предложению, китайские транспортные средства и компоненты должны импортироваться в ЕС без пошлины в пределах 8% годового объема регистраций автомобилей в Европе. Все, что будет превышать этот порог, предлагается облагать 80-процентной пошлиной. Об этом пишет Укравтопром.

В ANFIA считают, что ограничения должны касаться не только готовых автомобилей, но и комплектующих. По словам Вавассори, компоненты составляют около 80% стоимости автомобиля, поэтому защита европейского производства только из-за пошлин на готовые машины будет недостаточной.

Причиной такого призыва стало усиление позиций китайских автопроизводителей на европейском рынке. По данным ACEA, в первой половине 2026 года доля автомобилей китайских брендов в продажах в ЕС превысила 9%.

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В ANFIA опасаются, что дальнейший рост китайского импорта может усилить давление на европейских поставщиков автокомпонентов. Вавассори предупредил, что без дополнительных защитных мер экспорт итальянских автокомпонентов может сократиться на 40– 50% к 2028 году.

В то же время, ЕС уже применяет дополнительные пошлины к китайским электромобилям. Вместе со стандартным 10-процентным импортным тарифом общая таможенная погрузка в зависимости от производителя может составлять примерно 18– 45%.

Предложение ANFIA предполагает более жесткий подход. нулевая пошлина в пределах 8-процентной квоты и 80% на импорт сверх нее. Пока это только предложение итальянской отраслевой ассоциации, а не принятое решение Евросоюза.