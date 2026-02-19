В каких странах украинские водители чаще попадали в ДТП в 2025 году

По данным МСТБУ, в 2025 году за рубежом было урегулировано более 14,8 тысяч страховых случаев по сертификатам "зеленая карта". Это на 6,8 процента меньше, чем в 2024 году.

Эксперты объясняют снижение количества урегулированных случаев сокращением объема заключенных договоров "Зеленая карта". Причина - украинцы, которые длительное время находятся за границей, переходят на местную регистрацию автомобилей и оформляют страховые полисы в странах пребывания.

Страны с наибольшим количеством ДТП

Польша - почти 5 тысяч случаев. Средняя страховая выплата составила около 2,4 тысячи евро.

Германия - 2,8 тысячи случаев. Средняя выплата - 4,6 тысячи евро, что почти вдвое больше, чем в Польше.

Румыния - 865 случаев. Средняя выплата - 4,2 тысячи евро.

География присутствия

Польша сохраняет лидерство по количеству ДТП из-за наибольшей концентрации украинских водителей и транзитного трафика. В то же время в Германии и Румынии средние суммы страховых выплат существенно выше, что может быть связано с более высокой стоимостью ремонта, медицинских услуг и компенсаций в этих странах.

В целом статистика свидетельствует о постепенном изменении поведения украинских автовладельцев за рубежом: уменьшение использования украинских полисов "зеленая карта" и переход на локальные страховые системы.