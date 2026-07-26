Ford Mustang в стиле Трансформеров не понравился полицейским

По данным правоохранителей в Вест-Вэлли, офицеры обратили внимание на маслкар из-за наличия несанкционированных красных фонарей (страбоскопов), направленных вперед.

Хотя копии киношных автомобилей часто встречаются на автошоу и мероприятиях для фанатов, выезд подобного транспорта на дороги общего пользования регулируется четкими правовыми нормами, отмечает Carscoops.

Детали нарушений и штрафы

Опубликованные правоохранительными органами фотографии демонстрируют черно-белый Ford Mustang с надписью "BARRICADE" и логотипами трансформеров Десептиконов, надписи "9-1-1 Emergency Response" и модифицированным вымышленным лозунгом "Наказать и поработить". Кроме того, на автомобиле были установлены красные дневные ходовые огни, что является прямым основанием для остановки.

В ходе проверки водитель получил сразу несколько штрафов за нарушение Правил дорожного движения Калифорнии:

использование несанкционированных световых приборов;

наличие черно-белой ливреи и маркировки, которые делают транспортное средство похожим на официальный полицейский автомобиль ;

; чрезмерное тонировка лобового стекла .

Настоящий патрульный автомобиль Калифорнийской дорожной полиции (CHP)

В Калифорнии действует специальный закон, строго запрещающий гражданским автомобилям копировать внешний вид патрульных машин экстренных служб. В результате фанат "Трансформеров" покинул место остановки с тремя протоколами об административных правонарушениях.