Ford Mustang в стиле Трансформеров не понравился полицейским

ФОТО: Carscoops|
Ford Mustang в стиле "Трансформеров", имитирующий патрульный автомобиль
По данным правоохранителей в Вест-Вэлли, офицеры обратили внимание на маслкар из-за наличия несанкционированных красных фонарей (страбоскопов), направленных вперед.
Хотя копии киношных автомобилей часто встречаются на автошоу и мероприятиях для фанатов, выезд подобного транспорта на дороги общего пользования регулируется четкими правовыми нормами, отмечает Carscoops.
Детали нарушений и штрафы
Опубликованные правоохранительными органами фотографии демонстрируют черно-белый Ford Mustang с надписью "BARRICADE" и логотипами трансформеров Десептиконов, надписи "9-1-1 Emergency Response" и модифицированным вымышленным лозунгом "Наказать и поработить". Кроме того, на автомобиле были установлены красные дневные ходовые огни, что является прямым основанием для остановки.
В ходе проверки водитель получил сразу несколько штрафов за нарушение Правил дорожного движения Калифорнии:
- использование несанкционированных световых приборов;
- наличие черно-белой ливреи и маркировки, которые делают транспортное средство похожим на официальный полицейский автомобиль;
- чрезмерное тонировка лобового стекла.
Настоящий патрульный автомобиль Калифорнийской дорожной полиции (CHP)
В Калифорнии действует специальный закон, строго запрещающий гражданским автомобилям копировать внешний вид патрульных машин экстренных служб. В результате фанат "Трансформеров" покинул место остановки с тремя протоколами об административных правонарушениях.