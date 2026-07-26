Укр
Ру

Ford Mustang в стиле Трансформеров не понравился полицейским

Калифорнийский дорожный патруль остановил водителя Ford Mustang, который стилизовал свой автомобиль под десептикона Баррикейда из кинофраншизы "Трансформеры". По иронии судьбы, поддельный полицейский автомобиль был остановлен настоящим патрульным Chevrolet Camaro ограниченной серии, который напомнил владельцу штрафом о строгости местного законодательства в отношении имитации спецтранспорта.
В Калифорнии полиция оштрафовала Ford Mustang в стиле "Трансформеров"

ФОТО: Carscoops|

Ford Mustang в стиле "Трансформеров", имитирующий патрульный автомобиль

Данила Северенчук
logo26 июля, 13:15
logo0
logo0 мин

По данным правоохранителей в Вест-Вэлли, офицеры обратили внимание на маслкар из-за наличия несанкционированных красных фонарей (страбоскопов), направленных вперед.

Хотя копии киношных автомобилей часто встречаются на автошоу и мероприятиях для фанатов, выезд подобного транспорта на дороги общего пользования регулируется четкими правовыми нормами, отмечает Carscoops.

Детали нарушений и штрафы

Опубликованные правоохранительными органами фотографии демонстрируют черно-белый Ford Mustang с надписью "BARRICADE" и логотипами трансформеров Десептиконов, надписи "9-1-1 Emergency Response" и модифицированным вымышленным лозунгом "Наказать и поработить". Кроме того, на автомобиле были установлены красные дневные ходовые огни, что является прямым основанием для остановки.

В ходе проверки водитель получил сразу несколько штрафов за нарушение Правил дорожного движения Калифорнии:

Настоящий патрульный автомобиль Калифорнийской дорожной полиции (CHP)

В Калифорнии действует специальный закон, строго запрещающий гражданским автомобилям копировать внешний вид патрульных машин экстренных служб. В результате фанат "Трансформеров" покинул место остановки с тремя протоколами об административных правонарушениях.

#Camaro 2018 #Новости #Фото #Chevrolet #США #Ford #Mustang 2017 #Aвтофанаты #Полиция