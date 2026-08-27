В Киеве на 34 000 гривен оштрафовали маршрутчика за выезд на встречную полосу

В Киеве перевозчик получил административные материалы из-за нарушения правил движения по автобусам маршрутов №240 и №241. Водители общественного транспорта ездили по встречной полосе, что зафиксировали на видео и обнародовали в Facebook.

Видео с нарушением работники Укртрансбезопасности были обнаружены во время мониторинга социальных сетей. После этого специалисты Управления государственного надзора (контроля) в Киевской области и Киеве проверили работу указанных маршрутов.

Перевозчика привлекут к ответственности

В ходе проверки инспекторы установили факты нарушений. По результатам проверки на перевозчика составили соответствующие административные материалы. Как отмечают в Укртрансбезопасности, предусмотренная ответственность составляет 34 000 гривен.

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Отдельно с водителями провели разъяснительные беседы по безопасной перевозке пассажиров и ответственности в случае ДТП.

В Укртрансбезопасности отмечают, что водитель отвечает за безопасность пассажиров во время перевозки и последствия дорожно-транспортного происшествия, если в его действиях будет установлено нарушение.

Регулятор призвал водителей и перевозчиков соблюдать требований законодательства и не прибегать к опасным нарушениям ПДД.