В Киеве на лето не будут повышать скорость до 80 километров в час: известны причины

В Киеве в сезон 2026 года не будут вводить повышение скорости до 80 км/ч на отдельных участках дорог. Как сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, такое решение приняли после проверки состояния улично-дорожной сети и анализа аварийности.

Почему отказались от повышения скорости

Специалисты провели оценку участков, где раньше разрешали движение со скоростью до 80 км/ч в теплый период.

При анализе учли несколько факторов: наличие полос общественного транспорта, левых поворотов, участков с ограниченной видимостью, а также статистику ДТП за прошлый год.

Отдельно учли запланированные ремонтные работы, во время которых меняется организация дорожного движения.

Повлияло состояние дорог после зимы

В городской администрации отмечают, что дополнительным фактором стали последствия зимнего периода.

Сложные погодные условия негативно повлияли на состояние покрытия. Это также стало аргументом в пользу сохранения низкого скоростного режима.

Какие ограничения будут действовать

В результате с 1 апреля по 1 ноября в Киеве будет действовать стандартное ограничение скорости - до 50 км/ч.

Именно такая норма предусмотрена Правилами дорожного движения для населенных пунктов. Напомним, действующее законодательство предусматривает штраф за превышение, начиная с превышения на 20 км в час и выше. То есть фактически безнаказанно можно ездить до 70 километров в час.

Приоритет - безопасность

В КГГА подчеркивают, что основной целью является снижение аварийности.

Сейчас коммунальные службы работают над восстановлением дорожной инфраструктуры после зимы. До завершения этих работ повышение скоростного режима считают нецелесообразным.

Что это означает для водителей

Водителям стоит учесть, что в 2026 году не будет традиционных "скоростных" участков в столице.

Это означает, что даже на магистралях, где раньше позволяли ехать быстрее, останется ограничение 50 км/ч.