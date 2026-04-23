В Киеве продают Ford Mustang 1967 года за 120 тысяч долларов

В Киев на одной из популярных площадок объявлений выставили на продажу классический Ford Mustang 1967 года. За автомобиль просят 120 тысяч долларов, что соответствует сегменту коллекционных ретро-моделей. Об этом пишет topgir.com.ua.

Состояние и особенности автомобиля

По информации из объявления, авто находится в хорошем техническом состоянии. Пробег составляет 146 тысяч километров.

Кузов окрашен в яркий красный оттенок Candy, а салон выполнен в классическом черном стиле, характерном для моделей конца 1960-х годов.

В то же время отмечается, что автомобиль не использовался примерно 2–3 года. Последний раз его фиксировали на паркинге в Голосеевском районе столицы в марте 2026 года.

Технические характеристики

Модель оснащена бензиновым двигателем Thriftpower 200:

двигатель: 3,3 л (рядная "шестерка");

мощность: типичная для этой версии (базовый уровень для Mustang того времени);

коробка передач: автоматическая;

привод: задний.

Это одна из базовых конфигураций первого поколения Mustang после рестайлинга 1967 года.

Позиционирование на рынке

Продавец описывает автомобиль как сохраненный экземпляр классической американской модели. Речь идет не о редкой топовой версии с V8, но о хорошо сохранившемся варианте, который может представлять интерес для коллекционеров или ценителей ретро-авто.

В то же время цена в 120 тысяч долларов выглядит достаточно высокой для версии с рядным шестицилиндровым двигателем. На международном рынке такие модели обычно стоят дешевле, если не имеют уникальной истории или идеального состояния.

Вывод

Несмотря на базовую комплектацию, Ford Mustang 1967 года остается культовой моделью, которая стабильно пользуется спросом среди коллекционеров. Однако окончательная ценность конкретного экземпляра зависит от состояния, истории и уровня подлинности - и именно эти факторы определят, найдет ли авто покупателя за заявленную сумму.