В Киеве продают Mercedes-Benz CL 63 AMG с пробегом в пять тысяч километров: цену определяет покупатель

Купе в свое время приобрели новый у официального дилера Mercedes-Benz в столице, после чего большинство времени автомобиль хранился в гараже. За машину хотят получить более 78 000 долларов. topgir.com.ua.

По информации из объявление, Mercedes-Benz CL63 AMG практически не эксплуатировали. Автомобиль выезжал преимущественно для прохождения необходимого технического обслуживания, а остальное время хранился в гараже.

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На момент продажи одометр показывает всего 5391 км. Также для потенциального покупателя доступен полный отчет об истории автомобиля.

Какая цена Mercedes-Benz CL 63 AMG

Фиксированную стоимость купе пока не установили. Потенциальным покупателям предлагается самостоятельно назвать свою цену и оставить контактные данные.

В то же время в описании продаж указано, что владелец рассчитывает получить более $78 тысяч. Если предложенная сумма его заинтересует, то он свяжется с потенциальным покупателем.

Таким образом, на украинском рынке появился Mercedes-Benz CL 63 AMG C216 с очень малым пробегом – менее 5,5 тысяч километров. Дополнительной особенностью автомобиля является то, что его новым приобрели именно у официального дилера. Mercedes-Benz в Киеве.