В Киеве продают отреставрированный Mercedes-Benz 500SEC в 1983 года за 70 тысяч долларов

В Киеве было выставлено на продажу купе Mercedes-Benz 500SEC 1983 года после полной реставрации. За автомобиль владелец просит 70 тысяч долларов, но готов обсудить цену с реальным покупателем. Об этом пишет topgir.com.ua.

По словам продавца, восстановление автомобиля длилось четыре года. Подробности произведенных работ, актуальный пробег и перечень замененных деталей в объявлении не указаны.

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Mercedes-Benz 500SEC под капотом V8.

Автомобиль оснащен атмосферным бензиновым двигателем V8 объемом 5,0 литра. Заявленная мощность составляет 231 л.с., а максимальный крутящий момент – 405 Нм.

Двигатель работает в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач, передающей крутящий момент на задние колеса.

Mercedes-Benz 500SEC принадлежит к семейству C126 – двухдверной версии S-Class поколения W126. Купе имеет четырехместный салон, задний привод и безрамочную дверь.

Длина автомобиля составляет около 4,9 метра, а колесная база – 2850 мм.

Сколько стоит Mercedes-Benz 500SEC?

За отреставрированное купе владелец просит $70 000. В то же время окончательная стоимость готова обсуждать с покупателем.

Таким образом, автомобиль рассчитан прежде всего на коллекционера или ценителя классических Mercedes-Benz, желающего получить уже восстановленный экземпляр без необходимости тратить несколько лет на реставрацию.