В Киеве продают подержанный Daewoo Lanos по цене нового с пробегом менее 6000 километров

В Киеве выставили на продажу Daewoo Lanos 2006 года с пробегом всего 5695 км, сообщает TopGir со ссылкой на объявление на AUTO.RIA. За автомобиль просят 251 940 грн, или примерно 5700 долларов. Примерно столько он стоил новым, но речь идет о редком случае - машину в состоянии так называемой “капсулы времени”.

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Lanos, который почти не ездил

Этот Daewoo Lanos за почти 20 лет проехал меньше, чем многие служебные авто проходят за несколько месяцев. По информации продавца, автомобиль почти не эксплуатировался в течение всего срока службы и хранился в сухом гараже. Именно этим объясняют хорошее состояние кузова и днища.

Речь идет о хэтчбеке первого поколения польской сборки. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и механической коробкой передач. Машина зарегистрирована в Киеве.

Чем он интересен

Главная ценность этого Lanos - не комплектация и не технические характеристики. Таких машин в Украине было очень много, и именно массовость сделала Lanos народным автомобилем. Но найти сегодня экземпляр с пробегом менее 6000 км почти невозможно.

Продавец утверждает, что автомобиль сохранил заводскую комплектацию без вмешательств в конструкцию. На машине остались оригинальные шины Debica польского производства, а запасное колесо, по словам владельца, ни разу не использовали. Также указано, что авто имеет родную оптику, заводские окна и кузов без перекрашенных элементов.

В салоне, по описанию, также сохранился заводское состояние отделки. Техническая часть, как утверждает продавец, не требует ремонта или дополнительных вложений. Отдельно в объявлении упоминается моторный отсек: даже масляный фильтр якобы остался заводским.

Почему цена такая высокая

5700 долларов за Daewoo Lanos 2006 года - это значительно выше средней цены большинства таких автомобилей на вторичном рынке. Но в данном случае продавец фактически продает не просто подержанный бюджетный хэтчбек, а редкое состояние сохранности.

Для части покупателей такой Lanos может быть не столько ежедневным транспортом, сколько автомобильной ностальгией. Это модель, которая десятилетиями была одним из символов украинского авторынка: простая, недорогая в ремонте, знакомая почти каждому СТО и массовая настолько, что ее до сих пор хорошо знают даже те, кто никогда не имел собственного Lanos.

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Именно поэтому “капсула времени” может заинтересовать не только тех, кто ищет дешевое авто, но и коллекционеров локальной автомобильной истории. Хотя с практической точки зрения покупателю все равно стоит внимательно проверить машину перед покупкой.

Проверить подлинность пробега можно здесь

Малый пробег - не всегда гарантия идеала

Автомобиль, который долго стоял без активной эксплуатации, может выглядеть прекрасно, но нуждается во внимательной диагностике. Даже если кузов, салон и моторный отсек сохранились хорошо, время влияет на резиновые уплотнители, патрубки, тормозную систему, масла, технические жидкости и электрические контакты.

Поэтому перед покупкой такого Lanos стоит проверить не только пробег и лакокрасочное покрытие, но и состояние ремней, тормозов, шин, топливной системы, охлаждения и подвески. Особенно если автомобиль планируют не хранить в коллекции, а использовать ежедневно.

Этот экземпляр интересен именно своей сохранностью. Но “почти новый” по пробегу автомобиль 2006 года все равно остается машиной, которой уже около двух десятилетий.

Редкий Lanos для ценителей