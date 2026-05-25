В Киеве продают тюнингованный Chevrolet Corvette за бешеные деньги

В Киеве на продажу выставили необычный кастомный спорткар Chevrolet Corvette C4 1994 года, который получил собственное название FATOM. За эксклюзивный автомобиль просят 89 тысяч долларов или примерно 3,93 млн грн. Об объявлении которое опубликовали на AUTO.RIA пишет topgir.com.ua.

Проект создавали около десяти лет

Автомобиль построило украинское тюнинг-ателье Bogaccy. По словам продавца, работа над проектом длилась почти десять лет, а значительную часть деталей изготавливали вручную.

Название FATOM происходит от сочетания слов Phantom и Atom. Автомобиль существует только в одном экземпляре.

Corvette получил полностью новый кузов

За основу взяли Chevrolet Corvette C4 1994 года, однако внешность спорткара полностью изменили. Автомобиль получил широкий кастомный widebody-кузов, изготовленный из стеклопластика и полиэфирной смолы. Кузов расширили на 10 см спереди и на 20 см сзади.

Также у спорткара отсутствуют традиционные дверные ручки. Двери открываются с помощью скрытой кнопки под зеркалом.

Мощный двигатель

Пробег автомобиля составляет около 20 тысяч миль или примерно 32 тысячи км. Под капотом установлен 5,7-литровый бензиновый V8 мощностью около 400 л.с.

Среди технических доработок:

Система зажигания OptiSpark

Спортивное сцепление

Облегченный маховик

Электрическая помпа охлаждения

Кастомный прямоточный выхлоп с X-Pipe

Подвеску оснастили регулируемыми стойками Koni, а тормозную систему - 6-поршневыми механизмами Z06 спереди и 4-поршневыми суппортами сзади.

Уникальная окраска и оптика

Автомобиль покрасили в специальный оранжево-красный цвет с золотистым переливом. В зависимости от освещения кузов меняет оттенок - от розового до ярко-оранжевого.

Переднюю и заднюю оптику также изготовили вручную из стеклопластика и акрила. Фары получили LED infinity-эффект и индивидуальные логотипы.

Полностью кастомный салон

В салоне установили:

Бело-черную отделку

Дополнительную шумоизоляцию

Android-зеркало

Светящиеся пороги Corvette/FATOM

Индивидуальные декоративные элементы

На капоте автомобиля размещен логотип Bogaccy в виде человека в позе лотоса с крыльями. Автор проекта объясняет, что символизирует безграничные возможности человека.

Единственный в Украине

FATOM является полностью индивидуальным проектом без серийного производства. Автомобиль сочетает платформу культового американского Corvette C4 с масштабным украинским кастомом и ручной работой практически в каждом элементе кузова и салона.