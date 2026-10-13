В Киеве стартовала выставка КоммунТех-2026: громкая премьера грузовиков Fuso и отказ лидеров рынка

Как сообщают организаторы мероприятия, с 13 по 15 октября в павильонах демонстрируется полный спектр машин для коммунальных служб и логистики. Свои стенды развернули такие известные компании, как Scania Украина с решениями hooklift, так и известные отечественные производители Стродормаш, Киевский машиностроительный завод, Альфатекс, дистрибьюторы Daewoo Trucks и JAC, а также другие участники рынка специализированной техники.

Едва ли не самым главным событием первого дня стала официальная презентация бренда Fuso. Посетителям показали линейку компактных грузовиков Fuso Canter полной массой от 3,5 до 8,5 тонн, сейчас критически необходимые для восстановления логистических цепочек и инфраструктуры.

Интересно, что эти машины собираются в европейских странах Шенгенской зоны, поэтому снабжение техникой и запчастями не растянется на долгие месяцы. Украинский склад деталей уже активно заполняется, а дилерская сеть формируется по всей стране.

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Технические фишки и адекватный прайс

Японские грузовики предлагают впечатляющую вариативность: три варианта кабин, пять уровней грузоподъемности и шесть размеров колесной базы. Под капотом работает надежный трехлитровый турбодизель на 150 или 175 лошадиных сил, агрегатируемый с классической механикой или шестиступенчатым автоматом Duonic.

На премьерном подиуме выставки – линейка Canter от FUSO. Фото: Serhiy Sukhovskyy

Машины идеально подходят для тесных городских улиц, ведь имеют самый лучший в своем классе радиус разворота от 11,4 метра. К тому же в базовую оснастку уже входят современные системы безопасности, включая ABS, ESP, систему экстренного торможения и контроль полосы движения.

Пока украинцам доступны три версии шасси с гарантией на два года или 120 тысяч километров пробега. Цены стартуют от 49 222 долларов за базовую модель грузоподъемностью более 1,4 тонн и доходят почти до 60 тысяч долларов за топовую версию, способную взять на борт почти 6 тонн.

" До конца года мы ожидаем партию из 40 автомобилей, а в следующем году планируем привезти полноприводные версии и электрический eCanter.– отмечают представители импортера.

Такой внедорожной версии Canter с колесной формулой 4х4 в Украине еще нет, но в представительстве уже обещают, что вот-вот будет. Фото: fuso-trucks

Кто не прибыл на выставку

Нынешний форум запомнится не только громкими новинками, но и отсутствием нескольких ведущих операторов рынка. В частности, компании Автек и завод спецтехники Техкомплект в последний момент отменили свое участие.

Оба предприятия объяснили свое решение сложной ситуацией безопасности в столице. Руководство брендов подчеркнуло, что безопасность работников и посетителей является абсолютным приоритетом, поэтому встречи с клиентами переносятся на следующий год в надежде на лучшие условия.