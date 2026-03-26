В Киеве задержали "решалу", который продавал сдачу экзаменов на "права": сколько стоили его "услуги"

В Киеве правоохранители разоблачили 41-летнего мужчину, который предлагал за деньги помощь в сдаче экзаменов на водительское удостоверение. Его задержали во время получения средств, сообщили в полиции.

Как работала схема

Следствие установило, что подозреваемый ранее работал в одном из столичных сервисных центров и использовал свои связи для организации незаконной “помощи”.

Клиентам он обещал повлиять на служебных лиц, чтобы те обеспечили успешную сдачу экзаменов. Причем речь шла как о теоретической части, так и о практической.

За “услугу” мужчина просил 2 тысячи долларов за теорию и еще 300 долларов за практический экзамен.

Экзамен с подсказками

Один из вариантов, который предлагал фигурант, - сдача теоретического экзамена в Черкассах.

По его словам, во время тестирования рядом должен был быть человек, который будет подсказывать правильные ответы. Таким образом клиенту фактически гарантировали положительный результат.

В то же время мужчина прямо предупреждал: без оплаты сдать экзамены будет невозможно.

Задержание и подозрение

Правоохранители задержали мужчину во время передачи оговоренной суммы.

Ему сообщили о подозрении по статье о получении неправомерной выгоды за влияние на решение должностных лиц. Такая квалификация предусматривает серьезную ответственность.

Что грозит

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд уже избрал меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога более 3,3 миллиона гривен.

Что это означает для водителей

Подобные случаи - не редкость, но они показывают, что попытки “купить права” остаются рискованными.

Кроме уголовной ответственности, такие схемы подрывают доверие к системе подготовки водителей и напрямую влияют на безопасность на дорогах.