В Киеве задержали "решалу", который продавал сдачу экзаменов на "права": сколько стоили его "услуги"

ФОТО: Национальная Полиция|
Схема с водительскими правами в Киеве: задержан посредник
В Киеве правоохранители разоблачили 41-летнего мужчину, который предлагал за деньги помощь в сдаче экзаменов на водительское удостоверение. Его задержали во время получения средств, сообщили в полиции.
Как работала схема
Следствие установило, что подозреваемый ранее работал в одном из столичных сервисных центров и использовал свои связи для организации незаконной “помощи”.
Клиентам он обещал повлиять на служебных лиц, чтобы те обеспечили успешную сдачу экзаменов. Причем речь шла как о теоретической части, так и о практической.
За “услугу” мужчина просил 2 тысячи долларов за теорию и еще 300 долларов за практический экзамен.
Экзамен с подсказками
Один из вариантов, который предлагал фигурант, - сдача теоретического экзамена в Черкассах.
По его словам, во время тестирования рядом должен был быть человек, который будет подсказывать правильные ответы. Таким образом клиенту фактически гарантировали положительный результат.
В то же время мужчина прямо предупреждал: без оплаты сдать экзамены будет невозможно.
Задержание и подозрение
Правоохранители задержали мужчину во время передачи оговоренной суммы.
Ему сообщили о подозрении по статье о получении неправомерной выгоды за влияние на решение должностных лиц. Такая квалификация предусматривает серьезную ответственность.
Что грозит
Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Суд уже избрал меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога более 3,3 миллиона гривен.
Что это означает для водителей
Подобные случаи - не редкость, но они показывают, что попытки “купить права” остаются рискованными.
Кроме уголовной ответственности, такие схемы подрывают доверие к системе подготовки водителей и напрямую влияют на безопасность на дорогах.