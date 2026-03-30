В Киеве засветился новый электрифицированный кроссовер Mazda CX-6e с запасом хода до 1300 километров

Как сообщает В Киеве сфотографировали один из первых кроссоверов Mazda EZ-60, который неофициально завезли в Украину. Об этом стало известно из Instagram-страница t.o.p.c.a.r.s_u.a, сообщает Фокус. Новинка уже доступна на рынке по цене около 33–35 тысяч долларов и привлекает внимание не только дизайном, но и заявленным запасом хода до 1300 км.

Новый формат Mazda: электрификация через Китай

Mazda EZ-60 - это представитель нового поколения электрифицированных моделей бренда, которые создают в сотрудничестве с китайским концерном Changan. Фактически речь идет о глобальной стратегии Mazda, где Китай стал ключевым хабом для электрификации.

В Европе этот автомобиль известен под названием Mazda CX-6e, что свидетельствует о постепенной интеграции таких моделей в глобальную линейку бренда. В Украину же кроссовер пока попадает из Китая благодаря “серым” дилерам, что объясняет довольно привлекательный ценник.

Дизайн и габариты: почти бизнес-класс

Mazda EZ-60 - это большой кроссовер длиной около 4,85 метра, то есть он фактически играет в одном сегменте с моделями вроде Toyota Highlander или Hyundai Santa Fe.

Внешность выполнена в современном стиле: рубленые формы, стремительный силуэт и характерная передняя часть, которая имитирует традиционную решетку радиатора Mazda, хотя фактически она уже не нужна.

Минимализм в салоне и максимум технологий

Интерьер сделан в духе современных электромобилей - без классической панели приборов. Вся информация выводится на большой центральный дисплей диагональю 26,5 дюйма.

В то же время практичность не забыли: задние сиденья имеют регулировку наклона, а багажник варьируется от 350 до 2036 литров.

Оснащение - на уровне значительно более дорогих моделей. Есть бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора (которые фактически заменяют зеркала), цифровое зеркало, а также подогрев и вентиляция передних сидений.

Гибрид на 1300 км: как это работает

Именно запас хода - главный козырь Mazda EZ-60. В Киеве заметили плагин-гибридную версию мощностью 258 л.с.

Ее схема типична для современных китайских моделей: бензиновый двигатель объемом 1,5 литра работает как генератор, а за движение отвечает электромотор.

Батарея на 31,7 кВт∙ч позволяет проехать до 160 км исключительно на электротяге. А если добавить бензиновую часть - суммарный запас хода достигает 1300 км.

Для города это означает, что большинство поездок можно осуществлять без расхода горючего, а дальние путешествия - без зависимости от зарядной инфраструктуры.

Есть и “чистый” электромобиль

Кроме гибрида, существует и полностью электрическая версия Mazda EZ-60. Она также имеет 258 л.с., но комплектуется батареей на 80 кВт∙ч.

Ее запас хода составляет около 600 км, что уже соответствует современным стандартам для электрокаров среднего класса.

Что это означает для украинского рынка

Появление Mazda EZ-60 - еще один сигнал того, что украинский рынок активно наполняется китайскими электрифицированными моделями, часто под известными брендами.

Фактически это новый тренд: европейские и японские марки все чаще используют китайские платформы, чтобы быстрее выйти на рынок электромобилей и гибридов.

Для покупателя это означает более широкий выбор и интересные цены. Но в то же время - вопрос официальной поддержки, сервиса и перепродажной стоимости.

Именно поэтому такие модели пока остаются выбором более “продвинутых” покупателей, которые готовы рискнуть ради технологий и выгодной цены.