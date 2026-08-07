В Кировоградской области работала нелегальная "служба трансфера" для дезертиров: везли за 8 тысяч долларов

По данным следствия, схему организовали военнослужащий и три гражданских. Они действовали на территории Николаевской, Днепропетровской, Киевской и Житомирской областей. О новой разоблаченной схеме рассказывает Офис Генерального прокурора.

Автомобиль ждал заказчиков возле воинской части в заранее определенном месте. После встречи их машиной перевозили домой или в согласованные места.

В ходе подготовки логистической операции кураторы из "службы трансфера" подробно инструктировали военных, как незаметно покинуть часть и обойти контрольно-пропускные пункты. Стоимость незаконного "сервиса" составляла от 2 до 8 тысяч долларов с человека в зависимости от маршрута и сложности бегства.

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Учредители службы трансфера взяли на обслуживание военные части и учебные центры в четырех областях. Фото: прокуратура Украины

В ходе спецоперации 4 августа правоохранители провели 14 обысков в Кировоградской и Черкасской областях. У подозреваемых изъяли 7,7 тыс. долларов наличными, использовавшиеся для перевозки автомобили, а также мобильные телефоны и другие средства связи.

Подозрение получили четверо организаторов схемы – военнослужащий и три гражданских, а также три военных, которые воспользовались их услугами и покинули место службы. Все семь задержаны.

Двум военнослужащим суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога. Относительно других участников дела вопрос меры предосторожности еще решается.