В Корсунь-Шевченковской громаде фактически отказались от транспортного транша норвежцев: причина серьезная

В этот раз община получила пять автомобилей скорой медицинской помощи, водовоз и пожарный автомобиль. Правда, из подаренного в обществе мало что останется.

Как сообщила громада на своей ФБ-странице, большую часть техники передадут туда, где она сейчас наиболее нужна. Это решение также подтвердили в областной администрации.

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230 тонн пособия за 2025 год

Партнерство с норвежским фондом носит не разовый, а системный характер. Только в 2025 году Ukraine Frontline Emergency Aid передал общине около 230 тонн помощи. Среди грузов – медицинское оборудование и средства, одежда, автомобили и другая необходимая помощь.

Новая передача продолжает работу, усиливая одновременно медицинскую и спасательную способность общин.

Какие "скорые" получили

На обнародованных фотографиях можно увидеть три разных типа специализированных машин. Одна из карет – Volvo XC90, переоборудованный шведской компанией Nilsson Special Vehicles. Это полноприводная компактная карета скорой помощи на базе Volvo XC90 D5 AWD.

По техническим данным таких автомобилей, дизельный двигатель имеет объем 1,97 л и мощность 235 л.с. Он работает в паре с автоматической коробкой передач, а полная масса машины составляет около 3150 кг. Полный привод и дорожный просвет около 225 мм улучшают проходимость.

Кареты скорой помощи в транспортном транше перевесили– норвежцы видели большую потребность в этих машинах. Фото: Черкасская ОВА

Конструкция Nilsson предусматривает отдельный удлиненный медицинский отсек с местом для носилищ и медицинского оборудования. Производитель также заявляет о соответствии кареты требованиям для санитарного транспорта типа B по EN 1789.

Три Amarok– для более сложных условий

Еще три автомобиля на фото – Volkswagen Amarok, переоборудованный финской компанией Tamlans.

Это полноприводные машины с дизельным V6 3.0 TDI мощностью 224 л.с. (165 кВт) и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Для таких машин полная масса составляет около 3,5 тонн.

Главная особенность Amarok – не просто медицинское оснащение пикапа, а установленный вместо стандартного грузового кузова отдельный модуль скорой помощи Tamlans. Он имеет монококковую конструкцию и соответствует стандарту EN 1789 для автомобилей скорой помощи типа B.

Такой формат дает больше пространства в медицинском отсеке и позволяет разместить носилки, оборудование и рабочие места медиков. Полный привод и характеристики Amarok делают эти машины пригодными для работы не только на асфальте, но и на более сложных дорогах и бездорожье.

Благотворители норвежского фонда заверили, что уже формируются дальнейшие пакеты помощи, на очереди новые поступления техники и всяческого необходимого имущества. Фото: Корсунь-Шевченковская община

Есть и другой спецтранспорт на этом транше

На фото не очень разборчиво видны другие модели, но там, вероятно, виднеется еще один автомобиль скорой помощи с чертами, похожими на Mercedes-Benz Sprinter. И ходовая хорошо знакома службам предоставления экстренной медицинской помощи и реанимационных мероприятий.

Ее проверенный временем 163-сильный дизельный двигатель экологического формата Евро-5 считается одним из самых экономичных силовых агрегатов на автомобилях такой размерной группы и сегмента спецтранспорта. Силовой агрегат работает в дуэте с автоматической коробкой передач. Для удобства работы водителя есть много функциональных систем помощи, одна из них – ассистент старта на склоне.

Примостившаяся с самого края водовозка относится к службам спасения, на что указывают спецсигналы приоритета на крыше кабины. Это – шасси Mercedes-Benz поколения Neue Generation/MK. Машину будет эксплуатировать местный коммунхоз.

Поддержка дает конкретный результат

Передача спецтехники– это еще один результат длительного сотрудничества Корсунь-Шевченковского общества с норвежскими благотворителями.

Пять карет скорой помощи, водовоз и пожарный автомобиль усилят возможности медиков и спасателей, а часть техники отправится дальше– туда, где потребность в ней сегодня самая большая.

" Передали автомобили представителям 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко, Лиманской городской общине, бригаде специального назначения "Азов" и автоцистерну для КП "ВЖ РЕУ". Еще часть автомобилей в ближайшее время будет передана нашим защитникам в 32-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных Сил Украины и 155-й отдельной механизированной бригаде имени Анны Киевской Вооруженных Сил Украины, - уточнил исполняющий обязанности городского головы Корсунь-Шевченковского городского совета.

Именно такие партнерства, когда международная поддержка превращается в конкретную технику и ресурсы для людей, общин и сил обороны Украины, дают практический результат.