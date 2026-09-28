В Литве создали собственную бронемашину TAURUS: чем удивляет 13-тонный внедорожник

Как сообщает издание 15min.lt, идея создания собственной военной техники зародилась в городе Паневежис еще до полномасштабного вторжения России в Украину.

Однако именно сейчас местная оборонная промышленность получила мощный толчок, а разработчики представили готовый к боевым условиям продукт.

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Бронированный автомобиль TAURUS 4-1. Фото: Aurida



Базовая версия полноприводного внедорожника рассчитана на экипаж из трех человек и семерых десантников. Под капотом работает 6,7-литровый дизельный двигатель, выдающий от 285 до 360 лошадиных сил в зависимости от модификации.

Защита машины соответствует натовскому стандарту STANAG 4569. Броня выдерживает обстрел из артиллерии, а днище способно спасти жизнь экипажу при подрыве на мини эквивалентом до 8 килограммов тротила.

" Иностранные эксперты дали очень положительную оценку нашему продукту, который надежно защищен от мин и атак дронов. Я убежден, что Литва должна последовать примеру соседней Польши, где стратегическим приоритетом является наличие как можно большего количества техники отечественного производства, – отметил генеральный директор компании Aurida Мантас Клупшас.

Масштабные планы и новые модели

Около 80 процентов всех работ по механической обработке и финальной сборке выполняют непосредственно на заводе в Литве. Некоторые сложные агрегаты закупаются у партнеров из стран ЕС и НАТО, но ключевое преимущество заключается в возможности быстрого ремонта техники на месте без отправки за границу.

В настоящее время инженеры уже работают над расширением линейки. В ближайших планах выпуск более легкой 10,5-тонной тактической версии, а также тяжелых платформ с колесными формулами 6x6 и 8x8, которые смогут перевозить до 6 тонн полезной нагрузки.

Испытания в реальных условиях

В сентябре броневик успешно прошел серию жестких полевых тестов на сложном бездорожье. Военные оценивали не только проходимость и мощность, но и удобство посадки десанта, осмотр с места водителя и скорость полевого обслуживания.

Броневик TAURUS 4-1 на полевых испытаниях и на подиуме выставки Auto Expo Vilnius 2026, состоявшейся в середине сентября. Фото: Aurida

Напомним, что первая публичная премьера машины прошла осенью 2025 года на оборонной выставке MSPO в Польше. Теперь компания готовится к сертификации и переходу от поштучного к полноценному серийному производству.