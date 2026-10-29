В меню теперь не только фаршированные щуки или перцы, но и шкафы с комодами: видео с границы

ФОТО: из материалов следствия|
Магистральный тягач и задекларированной мебелью и скрытым предводителем в полуприцепе изъяли
Как сообщают прокуратура да БЭБ Виннитчины, грузовой автомобиль DAF под управлением гражданина Молдовы перевозил продукцию украинского производителя в соседнюю страну.
Согласно сопроводительным документам, в полуприцепе находились обычные деревянные шкафы и комоды.
Избыточный вес все-таки вредит
Однако при прохождении контроля на пункте пропуска Могилев-Подольский – Отач инспекторы заметили разногласие. Контрольное взвешивание показало, что фактическая масса автотранспорта значительно отличается от заявленной в бумагах.
Это явилось основанием для полного осмотра фуры. Таможенники обнаружили специально обустроенный тайник, который находился между двойными стенками полуприцепа.
Перевозчик попутно хотел заработать на сигаретах, прикрывшись пачками с разборной мебелью. Фото: из материалов следствия
Там контрабандисты аккуратно разместили 51 200 пачек сигарет. Ни одна из них не имела марок акцизного налога Украины, что сразу перевело груз в статус нелегального.
Последствия для перевозчика
На границе сработали жестко и оперативно. Весь нелегальный товар, а также сам грузовик DAF вместе с полуприцепом изъяли как вещественные доказательства в уголовном производстве.
" Организатором оказался работник молдавской логистической компании. Он привлек водителя компании, не осведомленного о наличии скрытого груза, – отмечают представители прокуратуры.
Фигуранта задержали и сообщили ему о подозрении. Суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, оставив возможность выйти под залог в размере 998 тысяч гривен.
Напомним, что подобные случаи скрытой перевозки подакцизных товаров через границу фиксируются регулярно. Однако конфискация дорогостоящего коммерческого транспорта делает такие схемы крайне рискованными для логистического бизнеса.