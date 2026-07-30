В Молдову организаторы за $6000 везли уклонистов двумя машинами, одна из которых – разведывательная

За каждого мужчину брали по 6 тысяч долларов, а для безопасного проезда использовали сразу два автомобиля. Как пишут в своих релизах пресс-службы Черновицкого пограничного отряда да Каменец-Подольского районного управления полиции, клиентов искали в соцсетях, оплату принимали криптовалютой.

По данным следствия, 47- и 49-летние жители Каменец-Подольского района находили желающих незаконно уехать из Украины. За вознаграждение в указанных суммах они обещали организовать маршрут в обход пунктов пропуска, а деньги предлагали переводить на криптогаманец.

Впереди ехал автомобиль-разведчик

В пакет "услуг" входили транспортировка из других регионов, ночевка, инструктаж по экипировке и маршруту, после чего мужчины должны были самостоятельно перейти украинско-молдавскую границу вне официальных пунктов пропуска.



Первыми клиентами стали жители Киевской и Кировоградской областей. Организаторы забрали их из столицы, довезли в Винницкую область, где группа переночевала, а затем отправилась в сторону Черновицкой области.

Для конспирации использовали две машины. Один автомобиль ехал впереди и проверял маршрут на наличие блокпостов, контрольных постов и полицейских проверок, а второй перевозил пассажиров.

Впрочем, завершить поездку не удалось. Правоохранители задержали всю группу во время остановки на автозаправочной станции в Хмельницкой области, когда организаторы перевозили двух "клиентов" на приграничную территорию.

Автозаправочная станция видела на своем веку много, но такой спецоперации там еще не было. Фото: Госпогранслужба

Организаторов взяли под стражу

Оба фигуранта задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – организация незаконной переправки лиц через государственную границу.

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства функционирования схемы и возможных подельников.