В МВД предупредили о новой мошеннической схеме с документами на выезд из страны

Украинцев, планирующих путешествие за границу на собственном автомобиле, призывают не пользоваться услугами сомнительных посредников для оформления документов. В Главном сервисном центре МВД предупреждают, что в интернете активизировались мошенники, предлагающие "быстрое" оформление международного водительского удостоверения и других документов.

Злоумышленники создают фейковые сайты, Telegram-каналы, ботов и страницы в соцсетях, где обещают оформить документы без личного присутствия или "решить вопрос" за один день. На самом деле их цель– получить деньги и личные данные.

Чаще мошенники используют следующие предложения:

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"международное водительское удостоверение онлайн";

"водительские документы онлайн";

"внесение данных в реестр";

"изготовление официальных документов без вашего присутствия";

"удаление данных из базы";

"техосмотр без заезда на СТО".

Какие документы нужны для выезда за границу

В МВД напоминают, что список документов зависит от страны назначения и международных соглашений, к которым она присоединилась. Для большинства стран Европейского Союза достаточно украинского водительского удостоверения, которое отвечает требованиям Венской конвенции о дорожном движении.

Если же маршрут проходит через страны, работающие по Женевской конвенции, в том числе США или Канаду, может потребоваться международное водительское удостоверение.

Для заграничной поездки водителю могут понадобиться:

национальное водительское удостоверение;

международное водительское удостоверение (при необходимости);

свидетельство о регистрации транспортного средства;

международный страховой полис;

номерные знаки;

в некоторых странах– документ о прохождении технического контроля.

Как не стать жертвой мошенников

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