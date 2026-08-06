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В МВД предупредили о новой мошеннической схеме с документами на выезд из страны

Мошенники могут предлагать свои услуги по изготовлению "международного водительского удостоверения" или других документов. Представители МВД рассказали, где следует быть особенно внимательным.
В МВД рассказывали о новой схеме с документами на выезд из страны

Схема с документами на выезд из страны

Евгений Гудущан
logo6 августа, 15:00
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Украинцев, планирующих путешествие за границу на собственном автомобиле, призывают не пользоваться услугами сомнительных посредников для оформления документов. В Главном сервисном центре МВД предупреждают, что в интернете активизировались мошенники, предлагающие "быстрое" оформление международного водительского удостоверения и других документов.

Злоумышленники создают фейковые сайты, Telegram-каналы, ботов и страницы в соцсетях, где обещают оформить документы без личного присутствия или "решить вопрос" за один день. На самом деле их цель– получить деньги и личные данные.

Чаще мошенники используют следующие предложения:

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  • "международное водительское удостоверение онлайн";
  • "водительские документы онлайн";
  • "внесение данных в реестр";
  • "изготовление официальных документов без вашего присутствия";
  • "удаление данных из базы";
  • "техосмотр без заезда на СТО".

Какие документы нужны для выезда за границу

В МВД напоминают, что список документов зависит от страны назначения и международных соглашений, к которым она присоединилась. Для большинства стран Европейского Союза достаточно украинского водительского удостоверения, которое отвечает требованиям Венской конвенции о дорожном движении.

Если же маршрут проходит через страны, работающие по Женевской конвенции, в том числе США или Канаду, может потребоваться международное водительское удостоверение.

Для заграничной поездки водителю могут понадобиться:

  • национальное водительское удостоверение;
  • международное водительское удостоверение (при необходимости);
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • международный страховой полис;
  • номерные знаки;
  • в некоторых странах– документ о прохождении технического контроля.

Как не стать жертвой мошенников

В сервисном центре МВД рекомендуют:

  • пользоваться только официальными государственными ресурсами с доменом gov.ua;
  • не переводить средства на личные банковские карты;
  • не отправлять копии паспорта, водительского удостоверения или свидетельства о регистрации автомобиля посторонним лицам;
  • проверять требования к документам для каждой страны маршрута заранее.

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