В МВД предупредили о новой мошеннической схеме с документами на выезд из страны

Схема с документами на выезд из страны
Украинцев, планирующих путешествие за границу на собственном автомобиле, призывают не пользоваться услугами сомнительных посредников для оформления документов. В Главном сервисном центре МВД предупреждают, что в интернете активизировались мошенники, предлагающие "быстрое" оформление международного водительского удостоверения и других документов.
Злоумышленники создают фейковые сайты, Telegram-каналы, ботов и страницы в соцсетях, где обещают оформить документы без личного присутствия или "решить вопрос" за один день. На самом деле их цель– получить деньги и личные данные.
Чаще мошенники используют следующие предложения:
- "международное водительское удостоверение онлайн";
- "водительские документы онлайн";
- "внесение данных в реестр";
- "изготовление официальных документов без вашего присутствия";
- "удаление данных из базы";
- "техосмотр без заезда на СТО".
Какие документы нужны для выезда за границу
В МВД напоминают, что список документов зависит от страны назначения и международных соглашений, к которым она присоединилась. Для большинства стран Европейского Союза достаточно украинского водительского удостоверения, которое отвечает требованиям Венской конвенции о дорожном движении.
Если же маршрут проходит через страны, работающие по Женевской конвенции, в том числе США или Канаду, может потребоваться международное водительское удостоверение.
Для заграничной поездки водителю могут понадобиться:
- национальное водительское удостоверение;
- международное водительское удостоверение (при необходимости);
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- международный страховой полис;
- номерные знаки;
- в некоторых странах– документ о прохождении технического контроля.
Как не стать жертвой мошенников
В сервисном центре МВД рекомендуют:
- пользоваться только официальными государственными ресурсами с доменом gov.ua;
- не переводить средства на личные банковские карты;
- не отправлять копии паспорта, водительского удостоверения или свидетельства о регистрации автомобиля посторонним лицам;
- проверять требования к документам для каждой страны маршрута заранее.