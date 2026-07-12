Новый дорожный знак "автомобиль с облаками": что он означает

Правительство Нидерландов объясняет нововведение желанием унифицировать дорожные знаки для всех городов. Ранее муниципалитеты использовали разные варианты обозначения экологических зон, что нередко вводило водителей в заблуждение.

Несмотря на опасения многих водителей, новый знак не вводит дополнительных запретов, а лишь унифицирует обозначение зон, в которых уже действуют различные экологические ограничения. В тонкостях содержания и требований действующего нововведения разбирались в редакции Авто24.

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Старые знаки изжили себя

Новый дорожный знак Zero Emission Zone официально появился в Нидерландах еще 1 января 2026 года. Однако муниципалитетам дали шесть месяцев на демонтаж старых обозначений и установку новых. Именно этот переходный период завершился 1 июля, поэтому теперь одинаковый знак используется по всей стране.

Он представляет собой белый щит с надписью ZONE, красным кругом и стилизованным автомобилем с выхлопными газами. При этом основное значение имеет не сам знак, а информационные таблички под ним. Именно они определяют, для каких транспортных средств действуют ограничения.

Унифицированный дорожный знак Zero Emission Zone сочетает в себе классическую круглую форму группы запрещающих знаков, вертикальный прямоугольник с белым фоном и расположенную внизу одну или две таблички. Коллаж: Авто24

Один знак для разных режимов

Новый знак используется сразу для двух типов зон, хотя правила в них существенно отличаются.

Первый вариант – традиционная экологическая зона. Здесь ограничивается движение транспортных средств с высоким уровнем выбросов, прежде всего старых дизельных автомобилей. В зависимости от города запрет может распространяться на грузовики, автобусы, фургоны, а в отдельных случаях – и на легковые дизельные автомобили.

Второй вариант– зона с нулевыми выбросами (Zero Emission Zone). Она значительно строже, однако пока касается преимущественно коммерческого транспорта. В перспективе в таких районах смогут работать только фургоны и грузовики без вредных выбросов – прежде всего, электромобили или автомобили на водородных топливных элементах. Переход к этим требованиям происходит постепенно и продлится до 2030 года в зависимости от категории транспортного средства.

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Именно поэтому под новым знаком всегда устанавливают дополнительные таблички. Для зон с нулевыми выбросами на них изображены грузовик и фургон, а в экологических зонах также указывают тип транспорта и экологический класс, подпадающий под ограничения.

Стандартизированный дорожный знак заменил в городах ранее установленные различные знаки с множеством табличек. Коллаж: Авто24

Изменилось ли что-то для владельцев легковых автомобилей

Несмотря на то, что на новом знаке изображен легковой автомобиль, для большинства частных водителей никаких новых правил введено не было.

Сам по себе знак не означает автоматического запрета на въезд. Если речь идет о зоне с нулевыми выбросами, в настоящее время ограничения касаются преимущественно грузовиков и легких коммерческих автомобилей. Для легковых автомобилей запрет возможен только в том случае, если это отдельно предусмотрено местными правилами.

В то же время в традиционных экологических зонах отдельные города уже ограничивают движение старых дизельных легковых автомобилей. Такие правила действуют, в частности, в Амстердаме, Гааге, Арнеме и Утрехте.

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Контроль осуществляют камеры

Соблюдение правил все чаще контролируется автоматически. Камеры считывают номерные знаки транспортных средств и сверяют их с базой данных. Если автомобиль не соответствует требованиям конкретной зоны, владелец получает штраф.

Стоимость штрафа в зоне нулевых выбросов:

130 евро для фургонов

320 евро для грузовиков

Для отдельных категорий транспорта предусмотрены исключения. Например, право на въезд могут иметь исторические автомобили возрастом более 40 лет, а также транспортные средства, специально оборудованные для перевозки людей с инвалидностью.

На что следует обратить внимание украинским водителям

Нидерланды ежегодно посещают тысячи украинских автомобилистов и международных перевозчиков, поэтому о новой разметке стоит знать.

Прежде всего следует помнить, что сам знак еще не означает запрет на въезд. Решающее значение имеют дополнительные таблички под ним. Именно они указывают, к каким транспортным средствам относятся ограничения: только к грузовикам и фургонам или также к легковым дизельным автомобилям.

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Фактически новый знак не ужесточает требования к водителям, а делает их более понятными. Он стал единым стандартом для всей страны, тогда как конкретные правила доступа, как и раньше, определяют местные власти и информационные таблички непосредственно на въезде в соответствующую экологическую зону.

На верхнюю часть знака можно взглянуть мельком, а вот на информационную табличку внизу стоит обратить внимание. Фото: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat