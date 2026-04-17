Такси без техосмотра и страхового полиса оштрафовали: сколько пришлось заплатить

ФОТО: Укртрансбезопасность|
Перевозчик не указан, но что-то знакомое в обозначении таксомоторной службе угадывется
На своей ФБ-странице служба ведомства сообщила о выявленных нарушениях во время рейдовых проверок в Закарпатской области. Инспекторы зафиксировали несколько случаев пассажирских перевозок таксомоторами.
По официальным данным, во время рейдов обнаружили автомобили марок Renault и Peugeot, “которыми осуществлялись перевозки пассажиров”. Именно эта формулировка и привлекла внимание, ведь для таких авто это, очевидно, вполне привычная функция.
За что наказали перевозчиков
Суть нарушений не в самом факте перевозки людей, а в отсутствии необходимых документов.
В частности, установлены следующие нарушения:
- не было протоколов проверки технического состояния транспортных средств;
- в одном случае – отсутствует полис обязательного страхования.
За каждое нарушение предусмотрен штраф в размере 17 000 грн.
Каждый из этих таксомоторов "перевозил пассажиров". Фото: Укртрансбезопасность
В соответствии с полномочиями
В то же время в службе отмечают, что соблюдение требований законодательства является обязательным условием для легальной работы перевозчиков и гарантией безопасности пассажиров.
Несмотря на несколько неуклюжую формулировку в отчете, сами действия инспекторов соответствуют их полномочиям – контроль и привлечение к ответственности за отсутствие обязательных документов.