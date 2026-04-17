Такси без техосмотра и страхового полиса оштрафовали: сколько пришлось заплатить

На своей ФБ-странице служба ведомства сообщила о выявленных нарушениях во время рейдовых проверок в Закарпатской области. Инспекторы зафиксировали несколько случаев пассажирских перевозок таксомоторами.

По официальным данным, во время рейдов обнаружили автомобили марок Renault и Peugeot, “которыми осуществлялись перевозки пассажиров”. Именно эта формулировка и привлекла внимание, ведь для таких авто это, очевидно, вполне привычная функция.

За что наказали перевозчиков

Суть нарушений не в самом факте перевозки людей, а в отсутствии необходимых документов.

В частности, установлены следующие нарушения:

не было протоколов проверки технического состояния транспортных средств;

в одном случае – отсутствует полис обязательного страхования.

За каждое нарушение предусмотрен штраф в размере 17 000 грн.

Каждый из этих таксомоторов "перевозил пассажиров". Фото: Укртрансбезопасность

В соответствии с полномочиями

В то же время в службе отмечают, что соблюдение требований законодательства является обязательным условием для легальной работы перевозчиков и гарантией безопасности пассажиров.

Несмотря на несколько неуклюжую формулировку в отчете, сами действия инспекторов соответствуют их полномочиям – контроль и привлечение к ответственности за отсутствие обязательных документов.