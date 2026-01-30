В Одессе директора автошколы обвинили в невыходе инструкторов на работу

В Одессе оперативники ДВБ во взаимодействии со следователями городской полиции разоблачили директора одной из местных автошкол в совершении служебного подлога. Нарушение заключалось в том, что инструктора, которые были официально оформлены в автошколе, не ходили на работу.

По данным правоохранителей, чиновница подавала в один из районных сервисных центров МВД документы о якобы привлечении к работе инструкторов по практическому вождению. Эти сведения использовались для внесения изменений в соответствующий реестр и подтверждения соответствия автошколы лицензионным требованиям. По версии следствия указанные инструкторы не осуществляли трудовую деятельность, но были оформлены.

"Чтобы скрыть отсутствие персонала, руководитель систематически подделывала служебную документацию, создавая видимость полноценной работы автошколы и соблюдения нормативов образовательного процесса. Таким образом заведение продолжало предоставлять услуги по подготовке водителей, не имея необходимого кадрового обеспечения", - уверяют в ДВБ.

Силовики уже сообщили фигурантке о подозрении. Досудебное расследование продолжается. В случае доказательства вины ей грозит уголовная ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины.

В Нацполиции отмечают, что проверки деятельности автошкол остаются одним из приоритетных направлений работы, поскольку сфера подготовки водителей стала слишком коррумпированной в последнее время. Основа для развития коррупционной деятельности создана с помощью водительских экзаменов, которые 80% кандидатов не могут сдать с первой попытки.